В Перми начальница отделения почты угрожала убить сотрудницу бара

В Перми женщина, которая представилась начальницей почтового отделения, пришла отдыхала в бар, но счет оплачивать отказалась. Когда у нее стали требовать оплату за выпитое, женщина начала угрожать сотруднице бара убийством.
«Выпившая пермячка с подругой и ребенком пришли 6 ноября в пермский бар, где стали выпивать. Ближе к 23:00, когда посетительнице принесли счет, она отказалась его оплачивать, посчитав сумму завышенной. Женщина представилась начальником почтового отделения, которое расположено в одном здании с баром. Она сказала сотруднице заведения, что через два дня вернется и убьет ее», — сообщает портал «В курсе.ру».
Женщина скандалила в баре в течение полутора часов. Она пыталась драться с прибывшими на место сотрудниками ГБР. Все закончилось только тогда, когда в заведение приехали полицейские. Сотрудницы бара написали заявление в полицию на пермячку, по неподтвержденным данным счет дебоширки закрыл ее брат. URA.RU отправило запросы в пресс-службы УМВД по городу Перми и «Почты России».
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