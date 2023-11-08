В Перми начальница отделения почты угрожала убить сотрудницу бара

09 ноября 2023 в 15:07 Размер текста - 17 +

Угрожавшая пермячка, представилась начальнице почтового отделения Фото: Владимир Жабриков © URA.RU В Перми женщина, которая представилась начальницей почтового отделения, пришла отдыхала в бар, но счет оплачивать отказалась. Когда у нее стали требовать оплату за выпитое, женщина начала угрожать сотруднице бара убийством. «Выпившая пермячка с подругой и ребенком пришли 6 ноября в пермский бар, где стали выпивать. Ближе к 23:00, когда посетительнице принесли счет, она отказалась его оплачивать, посчитав сумму завышенной. Женщина представилась начальником почтового отделения, которое расположено в одном здании с баром. Она сказала сотруднице заведения, что через два дня вернется и убьет ее», — сообщает портал «В курсе.ру». Женщина скандалила в баре в течение полутора часов. Она пыталась драться с прибывшими на место сотрудниками ГБР. Все закончилось только тогда, когда в заведение приехали полицейские. Сотрудницы бара написали заявление в полицию на пермячку, по неподтвержденным данным счет дебоширки закрыл ее брат. URA.RU отправило запросы в пресс-службы УМВД по городу Перми и «Почты России».

В Перми женщина, которая представилась начальницей почтового отделения, пришла отдыхала в бар, но счет оплачивать отказалась. Когда у нее стали требовать оплату за выпитое, женщина начала угрожать сотруднице бара убийством. «Выпившая пермячка с подругой и ребенком пришли 6 ноября в пермский бар, где стали выпивать. Ближе к 23:00, когда посетительнице принесли счет, она отказалась его оплачивать, посчитав сумму завышенной. Женщина представилась начальником почтового отделения, которое расположено в одном здании с баром. Она сказала сотруднице заведения, что через два дня вернется и убьет ее», — сообщает портал «В курсе.ру». Женщина скандалила в баре в течение полутора часов. Она пыталась драться с прибывшими на место сотрудниками ГБР. Все закончилось только тогда, когда в заведение приехали полицейские. Сотрудницы бара написали заявление в полицию на пермячку, по неподтвержденным данным счет дебоширки закрыл ее брат. URA.RU отправило запросы в пресс-службы УМВД по городу Перми и «Почты России».