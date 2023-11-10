Основателя свердловского боксерского клуба застрелили на охоте

Основатель свердловского боксерского клуба Дмитрий Рыбин погиб на охоте

10 ноября 2023 в 16:49 Размер текста - 17 +

Несчастный случай на охоте произошел в конце октября Фото: Александр Мамаев © URA.RU Основателя свердловского боксерского клуба «Динас» Дмитрий Рыбин оказался случайно подстрелен своим товарищем на охоте. Трагедия случилась на территории охотничьего угодья 28 октября, мужчина скончался. «Сегодня из жизни ушел друг, коллега, президент „Федерации бокса им. Мастера спорта СССР Романова С. В. г. Первоуральск“, основатель боксерского клуба „Динас“ Рыбин Дмитрий Евгеньевич. Он любил бокс всей своей душой! Всегда переживал за спортсменов города Первоуральск и Свердловской области», — говорится в сообщении боксерского клуба. Как сообщил источник URA.RU, несчастный случай произошел в охотничьем угодье 28 октября. Дмитрий вместе с приятелем осуществлял загон животных, а третий участник увидел двух зайцев и выстрелил. Он попал в Рыбина, после чего Дмитрия привезли в больницу Первоуральска, где прооперировали, но спасти свердловчанина не удалось — он умер 30 октября. Похороны состоялись 2 ноября. У мужчины остались жена и две дочки. В Следственном комитете Свердловской области воздержались от комментариев. На звонок корреспондент в региональном департаменте по охране, контролю и регулированию использования животного мира не ответили. Дмитрий погиб 29 октября Фото: группа бойцовского клуба «Динас» во «ВКонтакте» (https://vk.com/bkdinas)

Основателя свердловского боксерского клуба «Динас» Дмитрий Рыбин оказался случайно подстрелен своим товарищем на охоте. Трагедия случилась на территории охотничьего угодья 28 октября, мужчина скончался. «Сегодня из жизни ушел друг, коллега, президент „Федерации бокса им. Мастера спорта СССР Романова С. В. г. Первоуральск“, основатель боксерского клуба „Динас“ Рыбин Дмитрий Евгеньевич. Он любил бокс всей своей душой! Всегда переживал за спортсменов города Первоуральск и Свердловской области», — говорится в сообщении боксерского клуба. Как сообщил источник URA.RU, несчастный случай произошел в охотничьем угодье 28 октября. Дмитрий вместе с приятелем осуществлял загон животных, а третий участник увидел двух зайцев и выстрелил. Он попал в Рыбина, после чего Дмитрия привезли в больницу Первоуральска, где прооперировали, но спасти свердловчанина не удалось — он умер 30 октября. Похороны состоялись 2 ноября. У мужчины остались жена и две дочки. В Следственном комитете Свердловской области воздержались от комментариев. На звонок корреспондент в региональном департаменте по охране, контролю и регулированию использования животного мира не ответили.