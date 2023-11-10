Фирма из Москвы зовет пермских водителей на работу с зарплатой в 230 тысяч

© Служба новостей «URA.RU»
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У компании есть свой автопарк из седельных тягачей Фото:

Пермским водителям предлагают работу вахтовым методом с зарплатой от 200 до 230 тысяч рублей. Такие деньги за вахту в 30 смен обещает платить транспортная компания «Бауфасад-Магистраль» из Москвы. У предприятия есть свой собственный автопарк, состоящий из седельных тягачей.

«Tранспортно-логиcтичеcкая компaния „Бауфасад-Магистраль“ пpиглашает на paботу кaндидатов из Пермского края на дoлжность вoдитeля кaтeгoрии Е. В нашем автопарке машины КамАЗ NEO 2021—2022 годов выпуска. Работать нужно вахтовым методом. Зарплата за вахту в 30 смен составит до 230 тысяч рублей. Перед поездкой производим еженедельные выплаты суточных», — сообщается в описании вакансий на сайте бесплатных объявлений.

В обязанности водителей входят своевременная доставка грузов по регионам России, Москве и Московской области, обеспечение сохранности вверенного имущества и оформление сопроводительных документов. Также на случай поломки машин во время рейса, дальнобойщики должны обладать навыками ремонтников. ООО «Бауфасад-Магистраль» зарегистрировано в Москве и занимается грузовыми перевозками. По данным СБИС, в 2022 году компания получила выручку в 3,9 млрд рублей и чистую прибыль в 156,9 млн рублей.

Ранее URA.RU рассказывало, что в Пермском крае ищет водителей для грузоперевозок транспортная компания ООО «Спецнаб». Дальнобойщикам предлагают зарплату в 200 тысяч рублей.

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Пермским водителям предлагают работу вахтовым методом с зарплатой от 200 до 230 тысяч рублей. Такие деньги за вахту в 30 смен обещает платить транспортная компания «Бауфасад-Магистраль» из Москвы. У предприятия есть свой собственный автопарк, состоящий из седельных тягачей. «Tранспортно-логиcтичеcкая компaния „Бауфасад-Магистраль“ пpиглашает на paботу кaндидатов из Пермского края на дoлжность вoдитeля кaтeгoрии Е. В нашем автопарке машины КамАЗ NEO 2021—2022 годов выпуска. Работать нужно вахтовым методом. Зарплата за вахту в 30 смен составит до 230 тысяч рублей. Перед поездкой производим еженедельные выплаты суточных», — сообщается в описании вакансий на сайте бесплатных объявлений. В обязанности водителей входят своевременная доставка грузов по регионам России, Москве и Московской области, обеспечение сохранности вверенного имущества и оформление сопроводительных документов. Также на случай поломки машин во время рейса, дальнобойщики должны обладать навыками ремонтников. ООО «Бауфасад-Магистраль» зарегистрировано в Москве и занимается грузовыми перевозками. По данным СБИС, в 2022 году компания получила выручку в 3,9 млрд рублей и чистую прибыль в 156,9 млн рублей. Ранее URA.RU рассказывало, что в Пермском крае ищет водителей для грузоперевозок транспортная компания ООО «Спецнаб». Дальнобойщикам предлагают зарплату в 200 тысяч рублей.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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