Bloomberg: для Украины опасно проводить президентские выборы

Сейчас на Украине опасно проводить президентские выборы. Кампания может оказаться под угрозой из-за конфликта с Россией. Ситуацию осложняют обстрелы территории и наземные минные поля ВС РФ, которые делают поездки к избирательным участкам чрезвычайно опасными, считают американские журналисты.
«Украина уже готовилась бы к проведению президентских выборов в марте (если бы не конфликт с РФ — прим. URA.RU). Сейчас это выглядит все более невозможным. <…> Безопасность наблюдателей не может быть гарантирована. Обеспечение документами и их транспортировка на избирательные участки потребует консолидации военных ресурсов, которых не хватает» —
Голосование в условиях противостояния с Россией связано с большим количеством рисков. В материале перечислены возможные причины провала украинской выборной кампании.
- Лидеру Украины Владимиру Зеленскому придется преодолеть ряд юридических препятствий, чтобы провести выборы в стране. Законодательство запрещает голосование в условиях военного положения.
- Из почти 32 млн избирателей, имеющих право голоса, около четверти покинули Украину после начала конфликта с РФ. Контроль за подсчетом голосов вместе с право передачи бюллетеней Киеву будет всецело лежать на принимающих странах.
- Если военное положение затянется, Зеленский должен гарантировать, что мера будет временной. В противном случае критика в его адрес со стороны западных партнеров и внутри страны только усилится.
- Авторитет Зеленского пошатнули коррупционные скандалы. На Украину будут оказывать давление Европейский Союз и США, чтобы положить конец преступлениям и олигархическому контролю над ключевыми отраслями промышленности. При этом украинские лидеры должны менее агрессивно реагировать на критику и продолжать тяжелую работу по укреплению гражданских институтов в стране.
Ранее Зеленский предложил продлить военное положение до середины февраля. Он заявил, что проводить выборы на Украине во время конфликта, когда армия «живет болью и потерями» — безответственно и легкомысленно. В Госдепартаменте США одобрили его слова. По мнению американских журналистов, отсрочка выборов может создать дипломатические проблемы для Зеленского, учитывая, что поддержка Киева со стороны Запада неразрывно связана с защитой «демократических идеалов», передает RT. В Кремле заявили, что выборы на Украине — это внутреннее дело страны, сообщает телеканал 360.
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