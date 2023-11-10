Bloomberg: для Украины опасно проводить президентские выборы

11 ноября 2023 в 06:20 Размер текста - 17 +

По указу Владимира Зеленского в стране введено военное положение, которое препятствует выборам Фото: Официальный сайт президента Украины новость из сюжета Спецоперация РФ на Украине Сейчас на Украине опасно проводить президентские выборы. Кампания может оказаться под угрозой из-за конфликта с Россией. Ситуацию осложняют обстрелы территории и наземные минные поля ВС РФ, которые делают поездки к избирательным участкам чрезвычайно опасными, считают американские журналисты. «Украина уже готовилась бы к проведению президентских выборов в марте (если бы не конфликт с РФ — прим. URA.RU). Сейчас это выглядит все более невозможным. <…> Безопасность наблюдателей не может быть гарантирована. Обеспечение документами и их транспортировка на избирательные участки потребует консолидации военных ресурсов, которых не хватает» — пишет Bloomberg. Голосование в условиях противостояния с Россией связано с большим количеством рисков. В материале перечислены возможные причины провала украинской выборной кампании. Лидеру Украины Владимиру Зеленскому придется преодолеть ряд юридических препятствий, чтобы провести выборы в стране. Законодательство запрещает голосование в условиях военного положения.

Из почти 32 млн избирателей, имеющих право голоса, около четверти покинули Украину после начала конфликта с РФ. Контроль за подсчетом голосов вместе с право передачи бюллетеней Киеву будет всецело лежать на принимающих странах.

Если военное положение затянется, Зеленский должен гарантировать, что мера будет временной. В противном случае критика в его адрес со стороны западных партнеров и внутри страны только усилится.

Авторитет Зеленского пошатнули коррупционные скандалы. На Украину будут оказывать давление Европейский Союз и США, чтобы положить конец преступлениям и олигархическому контролю над ключевыми отраслями промышленности. При этом украинские лидеры должны менее агрессивно реагировать на критику и продолжать тяжелую работу по укреплению гражданских институтов в стране. Ранее Зеленский предложил продлить военное положение до середины февраля. Он заявил, что проводить выборы на Украине во время конфликта, когда армия «живет болью и потерями» — безответственно и легкомысленно. В Госдепартаменте США одобрили его слова. По мнению американских журналистов, отсрочка выборов может создать дипломатические проблемы для Зеленского, учитывая, что поддержка Киева со стороны Запада неразрывно связана с защитой «демократических идеалов», передает RT. В Кремле заявили, что выборы на Украине — это внутреннее дело страны, сообщает телеканал 360. Если вы хотите сообщить новость, напишите нам

Сейчас на Украине опасно проводить президентские выборы. Кампания может оказаться под угрозой из-за конфликта с Россией. Ситуацию осложняют обстрелы территории и наземные минные поля ВС РФ, которые делают поездки к избирательным участкам чрезвычайно опасными, считают американские журналисты. «Украина уже готовилась бы к проведению президентских выборов в марте (если бы не конфликт с РФ — прим. URA.RU). Сейчас это выглядит все более невозможным. <…> Безопасность наблюдателей не может быть гарантирована. Обеспечение документами и их транспортировка на избирательные участки потребует консолидации военных ресурсов, которых не хватает» — пишет Bloomberg. Голосование в условиях противостояния с Россией связано с большим количеством рисков. В материале перечислены возможные причины провала украинской выборной кампании. Ранее Зеленский предложил продлить военное положение до середины февраля. Он заявил, что проводить выборы на Украине во время конфликта, когда армия «живет болью и потерями» — безответственно и легкомысленно. В Госдепартаменте США одобрили его слова. По мнению американских журналистов, отсрочка выборов может создать дипломатические проблемы для Зеленского, учитывая, что поддержка Киева со стороны Запада неразрывно связана с защитой «демократических идеалов», передает RT. В Кремле заявили, что выборы на Украине — это внутреннее дело страны, сообщает телеканал 360.