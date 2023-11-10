10 ноября 2023

BM: из-за спецоперации России немцы стали меньше мыться

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Визит Евгения Куйвашева в Нижнюю Туру, кран, сантехника, душевая, душ, водопроводный кран
Ранее жителей ЕС призывали реже ходить в душ, чтобы сократить потребление газа «назло Путину» Фото:
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Спецоперация РФ на Украине

После начала СВО в Германии выросло количество людей, которые из экономии изменили привычки принятия душа. Походы теперь более короткие, редкие и холодные, сообщает немецкая газета Berliner Morgenpost.

«Возросшие цены на энергоносители после начала конфликта на Украине побудили немцев сократить потребление воды, изменив привычки принимать душ. Уже в 2022 году 51% опрошенных заявили, что принимали душ реже, короче или холоднее, чем до энергетического кризиса. В этом году, согласно опросу, это делают уже 57% », — говорится в публикации. По данным издания многих немцев побуждает экономить страх перед высокими затратами.

Журналисты газеты уточняют, что каждый второй немец оборудовал свое жилище водо и энергосберегающими системами. 19% населения планирует сделать это, чтобы не переплачивать за воду.

В прошлом году Еврокомиссар по вопросам конкуренции Маргрет Вестагер призвала жителей Европы сократить походы в душ, чтобы таким образом экономить газ «назло Путину». Международное энергетическое агентство тоже предлагало жителям Евросоюза метод экономии, чтобы меньше использовать российские энергоносители. Они посоветовали реже включать кондиционеры и ездить медленно.

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После начала СВО в Германии выросло количество людей, которые из экономии изменили привычки принятия душа. Походы теперь более короткие, редкие и холодные, сообщает немецкая газета Berliner Morgenpost. «Возросшие цены на энергоносители после начала конфликта на Украине побудили немцев сократить потребление воды, изменив привычки принимать душ. Уже в 2022 году 51% опрошенных заявили, что принимали душ реже, короче или холоднее, чем до энергетического кризиса. В этом году, согласно опросу, это делают уже 57% », — говорится в публикации. По данным издания многих немцев побуждает экономить страх перед высокими затратами. Журналисты газеты уточняют, что каждый второй немец оборудовал свое жилище водо и энергосберегающими системами. 19% населения планирует сделать это, чтобы не переплачивать за воду. В прошлом году Еврокомиссар по вопросам конкуренции Маргрет Вестагер призвала жителей Европы сократить походы в душ, чтобы таким образом экономить газ «назло Путину». Международное энергетическое агентство тоже предлагало жителям Евросоюза метод экономии, чтобы меньше использовать российские энергоносители. Они посоветовали реже включать кондиционеры и ездить медленно.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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