BM: из-за спецоперации России немцы стали меньше мыться

11 ноября 2023 в 06:09 Размер текста - 17 +

Ранее жителей ЕС призывали реже ходить в душ, чтобы сократить потребление газа «назло Путину» Фото: Владимир Жабриков © URA.RU новость из сюжета Спецоперация РФ на Украине После начала СВО в Германии выросло количество людей, которые из экономии изменили привычки принятия душа. Походы теперь более короткие, редкие и холодные, сообщает немецкая газета Berliner Morgenpost. «Возросшие цены на энергоносители после начала конфликта на Украине побудили немцев сократить потребление воды, изменив привычки принимать душ. Уже в 2022 году 51% опрошенных заявили, что принимали душ реже, короче или холоднее, чем до энергетического кризиса. В этом году, согласно опросу, это делают уже 57% », — говорится в публикации. По данным издания многих немцев побуждает экономить страх перед высокими затратами. Журналисты газеты уточняют, что каждый второй немец оборудовал свое жилище водо и энергосберегающими системами. 19% населения планирует сделать это, чтобы не переплачивать за воду. В прошлом году Еврокомиссар по вопросам конкуренции Маргрет Вестагер призвала жителей Европы сократить походы в душ, чтобы таким образом экономить газ «назло Путину». Международное энергетическое агентство тоже предлагало жителям Евросоюза метод экономии, чтобы меньше использовать российские энергоносители. Они посоветовали реже включать кондиционеры и ездить медленно.

После начала СВО в Германии выросло количество людей, которые из экономии изменили привычки принятия душа. Походы теперь более короткие, редкие и холодные, сообщает немецкая газета Berliner Morgenpost. «Возросшие цены на энергоносители после начала конфликта на Украине побудили немцев сократить потребление воды, изменив привычки принимать душ. Уже в 2022 году 51% опрошенных заявили, что принимали душ реже, короче или холоднее, чем до энергетического кризиса. В этом году, согласно опросу, это делают уже 57% », — говорится в публикации. По данным издания многих немцев побуждает экономить страх перед высокими затратами. Журналисты газеты уточняют, что каждый второй немец оборудовал свое жилище водо и энергосберегающими системами. 19% населения планирует сделать это, чтобы не переплачивать за воду. В прошлом году Еврокомиссар по вопросам конкуренции Маргрет Вестагер призвала жителей Европы сократить походы в душ, чтобы таким образом экономить газ «назло Путину». Международное энергетическое агентство тоже предлагало жителям Евросоюза метод экономии, чтобы меньше использовать российские энергоносители. Они посоветовали реже включать кондиционеры и ездить медленно.