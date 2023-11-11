11 ноября 2023
10 ноября 2023

Пермские пожарные спасли из огня восемь человек в Губахе. Видео

© Служба новостей «URA.RU»
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Учения МЧС. Пермь, мчс, пожарная охрана, пожарные
В Губахе пермские спасатели вывели людей из горящего дома Фото:

В Губахе Пермского края спасатели вывели из горящего дома восемь человек. Информация об этом опубликована в telegram-канале «МЧС России».

«Пермские огнеборцы МЧС России с помощью спасательных устройств вывели на свежий воздух 5 человек, еще 3 — по автолестнице и трехколенной лестнице, самостоятельно эвакуировалось 6 человек. Пожар был в доме в Губахе», — говорится в посте от 12 ноября.

По данным МЧС, пожар возник в подвале многоквартирного жилого дома в Губахе. Огонь тушили 35 специалистов, было задействовано 8 единиц техники МЧС России.

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В Губахе Пермского края спасатели вывели из горящего дома восемь человек. Информация об этом опубликована в telegram-канале «МЧС России». «Пермские огнеборцы МЧС России с помощью спасательных устройств вывели на свежий воздух 5 человек, еще 3 — по автолестнице и трехколенной лестнице, самостоятельно эвакуировалось 6 человек. Пожар был в доме в Губахе», — говорится в посте от 12 ноября. По данным МЧС, пожар возник в подвале многоквартирного жилого дома в Губахе. Огонь тушили 35 специалистов, было задействовано 8 единиц техники МЧС России.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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