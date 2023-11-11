В Губахе пермские спасатели вывели людей из горящего дома
В Губахе Пермского края спасатели вывели из горящего дома восемь человек. Информация об этом опубликована в telegram-канале «МЧС России».
«Пермские огнеборцы МЧС России с помощью спасательных устройств вывели на свежий воздух 5 человек, еще 3 — по автолестнице и трехколенной лестнице, самостоятельно эвакуировалось 6 человек. Пожар был в доме в Губахе», — говорится в посте от 12 ноября.
По данным МЧС, пожар возник в подвале многоквартирного жилого дома в Губахе. Огонь тушили 35 специалистов, было задействовано 8 единиц техники МЧС России.
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