12 ноября 2023
11 ноября 2023

Мэрия Добрянки получила счет на полмиллиона рублей из-за сломанного унитаза

© Служба новостей «URA.RU»
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Поселки Джабык и Запасное. Челябинская область, унитаз, грязная вода, фильтрование воды
Причиной накопившихся долгов за воду стал неисправный сливной бачок Фото:

В Добрянке мэрии придется заплатить почти полмиллиона рублей за воду в муниципальной квартире, где никто не проживал. Гигансткая сумма накопилась всего за полгода. Причиной стал неисправный сливной бачок унитаза, откуда вода текла прямиком в канализацию. Это выяснилось, когда управляющая компания получила счет за содержание общего имущества.

«За полгода расход воды составил 1,3?тысячи кубов. Как оказалось, собственник пустующей квартиры — администрация Добрянского округа. Причем в квартире никто не проживает аж с 2019 года. Муниципалитет четыре года назад направил в „Уралводоканал“ заявление о прекращении начислений „в связи с отсутствием проживающих“. И после этого, видимо, забыли о квартире: упустили срок поверки счетчиков, вентили горячей и холодной воды не перекрыли», — пишет издание «Зори плюс».

УК (Добрянская муниципальная управляющая компания — прим. URA.RU) направила в мэрию претензию с требованием погасить задолженность, но чиновники его проигнорировали. Тогда спор о начислениях за услуги ЖКХ перешел в суд. Решением суда с администрации Добрянского округа взыскано 465 тысяч рублей.

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В Добрянке мэрии придется заплатить почти полмиллиона рублей за воду в муниципальной квартире, где никто не проживал. Гигансткая сумма накопилась всего за полгода. Причиной стал неисправный сливной бачок унитаза, откуда вода текла прямиком в канализацию. Это выяснилось, когда управляющая компания получила счет за содержание общего имущества. «За полгода расход воды составил 1,3?тысячи кубов. Как оказалось, собственник пустующей квартиры — администрация Добрянского округа. Причем в квартире никто не проживает аж с 2019 года. Муниципалитет четыре года назад направил в „Уралводоканал“ заявление о прекращении начислений „в связи с отсутствием проживающих“. И после этого, видимо, забыли о квартире: упустили срок поверки счетчиков, вентили горячей и холодной воды не перекрыли», — пишет издание «Зори плюс». УК (Добрянская муниципальная управляющая компания — прим. URA.RU) направила в мэрию претензию с требованием погасить задолженность, но чиновники его проигнорировали. Тогда спор о начислениях за услуги ЖКХ перешел в суд. Решением суда с администрации Добрянского округа взыскано 465 тысяч рублей.
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© Служба новостей «URA.RU»
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{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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