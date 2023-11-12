Мэрия Добрянки получила счет на полмиллиона рублей из-за сломанного унитаза

Причиной накопившихся долгов за воду стал неисправный сливной бачок Фото: Илья Московец © URA.RU

В Добрянке мэрии придется заплатить почти полмиллиона рублей за воду в муниципальной квартире, где никто не проживал. Гигансткая сумма накопилась всего за полгода. Причиной стал неисправный сливной бачок унитаза, откуда вода текла прямиком в канализацию. Это выяснилось, когда управляющая компания получила счет за содержание общего имущества.

«За полгода расход воды составил 1,3?тысячи кубов. Как оказалось, собственник пустующей квартиры — администрация Добрянского округа. Причем в квартире никто не проживает аж с 2019 года. Муниципалитет четыре года назад направил в „Уралводоканал“ заявление о прекращении начислений „в связи с отсутствием проживающих“. И после этого, видимо, забыли о квартире: упустили срок поверки счетчиков, вентили горячей и холодной воды не перекрыли», — пишет издание «Зори плюс».

УК (Добрянская муниципальная управляющая компания — прим. URA.RU) направила в мэрию претензию с требованием погасить задолженность, но чиновники его проигнорировали. Тогда спор о начислениях за услуги ЖКХ перешел в суд. Решением суда с администрации Добрянского округа взыскано 465 тысяч рублей.