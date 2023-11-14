Самые дорогие квартиры на вторичке продаются в Центральном районе Челябинска

Самое дорогое жилье продается в Челябинске в среднем по 100 тысяч за квадрат Фото: Вадим Ахметов © URA.RU

Самое дорогое жилье на вторичном рынке расположено в Центральном, Калининском и Советском районах Челябинска. Наиболее высокая стоимость у квартир в центре города, в среднем там квартиры продаются по 100 тысяч 926 рублей за квадрат, сообщается на сайте о недвижимости.

«За октябрь 2023 лидером по величине средней цены за квадратный метр на вторичном рынке в Челябинске стал Центральный район — 100 926 рублей за квадратный метр. На втором месте по величине средней цены идет район Калининский, там стоимость квартир составляет 90 тысяч 778 рублей за квадратный метр. На 3 месте — район Советский со среднем ценой квадратного метра — 90 тысяч рублей», — сообщается на сайте.

Согласно сервису «Авито», в Центральном районе продаются три самых дорогих квартиры в городе. По самой высокой стоимости выставлено на продажу жилье на Лесопарковой. Двухуровневый пятикомнатный пентхаус площадью 250 квадратных метров с панорамными окнами, видом на городском бор и хамамом стоит 39 млн рублей, продается по 159 тысяч рублей за квадрат.

Высокая стоимость квартир в данных районах связана с повышенным спросом на жилье, ведь территории считаются благоприятными для проживания. Лес, максимально удаленное расстояние от заводов, а также близость к центру города привлекают горожан, и они готовы платить больше.

Аналитики АН «Этажи» отметили, на данный момент в Центральном районе продается всего 189 квартир, в Калининском районе 365 квартир в предложении, желающим приобрести квартиру в Советском районе придется выбирать из 200 квартир.

Удельная цена квартир в разрезе районов Челябинска Скрин: пресс-служба АН «Этажи»

По самой высокой стоимости выставлено на продажу жилье в Центральном районе на улице Лесопарковой Фото: сайт «Авито»

Двухуровневый пятикомнатный пентхаус площадью 250 квадратных метров с панорамными окнами, видом на городском бор и хамамом стоит 39 млн рублей Фото: сайт «Авито»

Самая дорогая квартира продается по 159 тысяч рублей за квадрат Фото: сайт «Авито»