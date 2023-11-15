Свердловский суд признал «Билайн» и Альфа-Банк спамерами

Против оператора связи «Билайн» (ПАО «ВымпелКом») и «Альфа-Банка» возбудили дело из-за массовой рассылки sms-спама жителям Свердловской области. Арбитражный суд Свердловской области поддержал доводы УФАС региона.
«Антимонопольщики возбудили дело в отношении банка и оператора связи из-за рассылки рекламы 26 тыс. свердловчанам, которые являются абонентами „Билайна“. В АО „Альфа-Банка“ пытались снять с себя ответственность. Однако к ответственности были привлечены и „Билайн“, и Альфа-Банк», — говорится в сообщении пресс-службы регионального УФАС.
Ранее URA.RU писало о том, что в России резко выросло число мошеннических и рекламных звонков. С начала года мобильный спам-трафик увеличился на 35%. Абонентов чаще всего беспокоят соцопросами, а также предложениями финансовых и юридических услуг. Около 37% номеров, с которых проводятся спам-обзвоны, активны в течение максимум двух часов. В ответ на это абоненты все чаще прибегают к услугам телефонных секретарей и виртуальных помощников.
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