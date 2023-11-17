В Перми произошло массовое ДТП. Видео

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ДТП на пересечении Малышева и Розы Люксембург. Екатеринбург, дтп, авария, разбитая машина
Несколько машин врезались друг в друга Фото:

В Перми произошло массовое ДТП. На шоссе Космонавтов столкнулось несколько автомобилей. Видеозапись с места аварии местный житель опубликовал в telegram-канале «ЧП ДТП Пермь».

«Массовое ДТП произошло около Ванюков в направлении центра города», — подписал автор видеозаписи. В комментариях в посту пользователи предположили, что авария произошла из-за гололеда. URA.RU направило запрос в пресс-службу ГУ МВД по Пермскому краю.

По данным «Яндекс.Карты», из-за ДТП на шоссе Космонавтов скопилась огромная пробка. Она начинается от аэропорта и тянется до отворота на деревню Ванюки.

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В Перми произошло массовое ДТП. На шоссе Космонавтов столкнулось несколько автомобилей. Видеозапись с места аварии местный житель опубликовал в telegram-канале «ЧП ДТП Пермь». «Массовое ДТП произошло около Ванюков в направлении центра города», — подписал автор видеозаписи. В комментариях в посту пользователи предположили, что авария произошла из-за гололеда. URA.RU направило запрос в пресс-службу ГУ МВД по Пермскому краю. По данным «Яндекс.Карты», из-за ДТП на шоссе Космонавтов скопилась огромная пробка. Она начинается от аэропорта и тянется до отворота на деревню Ванюки.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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