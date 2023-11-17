Несколько машин врезались друг в друга
В Перми произошло массовое ДТП. На шоссе Космонавтов столкнулось несколько автомобилей. Видеозапись с места аварии местный житель опубликовал в telegram-канале «ЧП ДТП Пермь».
«Массовое ДТП произошло около Ванюков в направлении центра города», — подписал автор видеозаписи. В комментариях в посту пользователи предположили, что авария произошла из-за гололеда. URA.RU направило запрос в пресс-службу ГУ МВД по Пермскому краю.
По данным «Яндекс.Карты», из-за ДТП на шоссе Космонавтов скопилась огромная пробка. Она начинается от аэропорта и тянется до отворота на деревню Ванюки.
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