В Перми произошло массовое ДТП. Видео

17 ноября 2023 в 19:21 Размер текста - 17 +

Несколько машин врезались друг в друга Фото: Владимир Жабриков © URA.RU В Перми произошло массовое ДТП. На шоссе Космонавтов столкнулось несколько автомобилей. Видеозапись с места аварии местный житель опубликовал в telegram-канале «ЧП ДТП Пермь». «Массовое ДТП произошло около Ванюков в направлении центра города», — подписал автор видеозаписи. В комментариях в посту пользователи предположили, что авария произошла из-за гололеда. URA.RU направило запрос в пресс-службу ГУ МВД по Пермскому краю. По данным «Яндекс.Карты», из-за ДТП на шоссе Космонавтов скопилась огромная пробка. Она начинается от аэропорта и тянется до отворота на деревню Ванюки.

В Перми произошло массовое ДТП. На шоссе Космонавтов столкнулось несколько автомобилей. Видеозапись с места аварии местный житель опубликовал в telegram-канале «ЧП ДТП Пермь». «Массовое ДТП произошло около Ванюков в направлении центра города», — подписал автор видеозаписи. В комментариях в посту пользователи предположили, что авария произошла из-за гололеда. URA.RU направило запрос в пресс-службу ГУ МВД по Пермскому краю. По данным «Яндекс.Карты», из-за ДТП на шоссе Космонавтов скопилась огромная пробка. Она начинается от аэропорта и тянется до отворота на деревню Ванюки.