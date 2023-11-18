18 ноября 2023
17 ноября 2023

В Перми во дворе жилого дома сгорел автомобиль. Видео

© Служба новостей «URA.RU»
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Пермяки наблюдали за полыхающей машиной из окон прилегающего дома Фото:

В Перми во дворе жилого дома №74 по улице Грибоедова сгорел автомобиль. О происшествии рассказали очевидцы.

«Сгорела машина во дворе. Пожар на Грибоедова, 74», — пояснили горожане, передает telegram-канал «ЧП Пермь — новости».

Корреспондент URA.RU обратился за комментарием в ГУ МЧС России по Пермскому краю. Ответ ожидается.

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В Перми во дворе жилого дома №74 по улице Грибоедова сгорел автомобиль. О происшествии рассказали очевидцы. «Сгорела машина во дворе. Пожар на Грибоедова, 74», — пояснили горожане, передает telegram-канал «ЧП Пермь — новости». Корреспондент URA.RU обратился за комментарием в ГУ МЧС России по Пермскому краю. Ответ ожидается.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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