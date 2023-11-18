Пермяки наблюдали за полыхающей машиной из окон прилегающего дома
В Перми во дворе жилого дома №74 по улице Грибоедова сгорел автомобиль. О происшествии рассказали очевидцы.
«Сгорела машина во дворе. Пожар на Грибоедова, 74», — пояснили горожане, передает telegram-канал «ЧП Пермь — новости».
Корреспондент URA.RU обратился за комментарием в ГУ МЧС России по Пермскому краю. Ответ ожидается.
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