В челябинском аэропорту задержаны вылеты рейсов в Санкт-Петербург

Причины позднего вылета из Санкт-Петербурга не уточняются
В челябинском аэропорту задержаны прибытие и вылеты рейсов в Санкт-Петербург. Об этом говорится на официальном сайте международного аэропорта имени Игоря Курчатова города Челябинск.
«Рейсы с прибытием из Санкт-Петербурга в 21:55 задерживаются. Вылеты рейсов СУ 6466 и FV 6466 назначенные на 22:55 задерживаются», — говорится в онлайн-табло прилетов и вылетов аэропорта.
Корреспондент URA.RU дозвонился до диспетчера справочной по рейсам челябинского аэропорта. Там пояснили, что задержка происходит в связи с поздним вылетом самолета из аэропорта Пулково Санкт-Петербурга. Причины задержки диспетчер не уточнил.
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