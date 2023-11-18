18 ноября 2023
17 ноября 2023

В челябинском аэропорту задержаны вылеты рейсов в Санкт-Петербург

© Служба новостей «URA.RU»
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Аэропорт Кольцово. Екатеринбург, кольцово, шасси, рабочий аэропорта, проверка самолета
Причины позднего вылета из Санкт-Петербурга не уточняются Фото:

В челябинском аэропорту задержаны прибытие и вылеты рейсов в Санкт-Петербург. Об этом говорится на официальном сайте международного аэропорта имени Игоря Курчатова города Челябинск.

«Рейсы с прибытием из Санкт-Петербурга в 21:55 задерживаются. Вылеты рейсов СУ 6466 и FV 6466 назначенные на 22:55 задерживаются», — говорится в онлайн-табло прилетов и вылетов аэропорта.

Корреспондент URA.RU дозвонился до диспетчера справочной по рейсам челябинского аэропорта. Там пояснили, что задержка происходит в связи с поздним вылетом самолета из аэропорта Пулково Санкт-Петербурга. Причины задержки диспетчер не уточнил.

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В челябинском аэропорту задержаны прибытие и вылеты рейсов в Санкт-Петербург. Об этом говорится на официальном сайте международного аэропорта имени Игоря Курчатова города Челябинск. «Рейсы с прибытием из Санкт-Петербурга в 21:55 задерживаются. Вылеты рейсов СУ 6466 и FV 6466 назначенные на 22:55 задерживаются», — говорится в онлайн-табло прилетов и вылетов аэропорта. Корреспондент URA.RU дозвонился до диспетчера справочной по рейсам челябинского аэропорта. Там пояснили, что задержка происходит в связи с поздним вылетом самолета из аэропорта Пулково Санкт-Петербурга. Причины задержки диспетчер не уточнил.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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