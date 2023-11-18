В челябинском аэропорту задержаны вылеты рейсов в Санкт-Петербург

19 ноября 2023 в 22:41 Размер текста - 17 +

Причины позднего вылета из Санкт-Петербурга не уточняются Фото: Эдуард Корниенко © URA.RU В челябинском аэропорту задержаны прибытие и вылеты рейсов в Санкт-Петербург. Об этом говорится на официальном сайте международного аэропорта имени Игоря Курчатова города Челябинск. «Рейсы с прибытием из Санкт-Петербурга в 21:55 задерживаются. Вылеты рейсов СУ 6466 и FV 6466 назначенные на 22:55 задерживаются», — говорится в онлайн-табло прилетов и вылетов аэропорта. Корреспондент URA.RU дозвонился до диспетчера справочной по рейсам челябинского аэропорта. Там пояснили, что задержка происходит в связи с поздним вылетом самолета из аэропорта Пулково Санкт-Петербурга. Причины задержки диспетчер не уточнил.

В челябинском аэропорту задержаны прибытие и вылеты рейсов в Санкт-Петербург. Об этом говорится на официальном сайте международного аэропорта имени Игоря Курчатова города Челябинск. «Рейсы с прибытием из Санкт-Петербурга в 21:55 задерживаются. Вылеты рейсов СУ 6466 и FV 6466 назначенные на 22:55 задерживаются», — говорится в онлайн-табло прилетов и вылетов аэропорта. Корреспондент URA.RU дозвонился до диспетчера справочной по рейсам челябинского аэропорта. Там пояснили, что задержка происходит в связи с поздним вылетом самолета из аэропорта Пулково Санкт-Петербурга. Причины задержки диспетчер не уточнил.