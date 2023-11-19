В Челябинске цены за аренду квартир сравнялись со средним платежом по ипотеке

В городе средний платеж по ипотеке в новостройках под 8% составляет 24 тысячи 100 рублей Фото: Александр Елизаров © URA.RU

В Челябинске ежемесячная аренда однокомнатных квартир в домах 2015 года составляет в среднем 23 тысячи 900 рублей, а средний платеж по ипотеке в новостройках под 8% годовых — 24 тысячи 100 рублей. Разница составила всего лишь 200 рублей, сообщается на сайте недвижимости

«В Челябинске стоимость аренды однокомнатной квартиры в жилых зданиях 2015 года в ноябре 2023 года составила 23,9 тысяч рублей. Ипотечный платеж в новостройках при этом составляет 24,1 тысячи рублей при ставке 8% годовых, сроке кредитования 25 лет и первоначальном платеже 20%», — говорится на сайте.

В Челябинске, как и в других мегаполисах РФ, разница между арендными платежами и платежами по ипотеке на вторичном рынке обусловлена высокой ипотечной ставкой на вторичное жилье. Ипотека на вторичку обходится челябинцам почти вдвое дороже. При этом ставка по льготной ипотеке на новостройки значительно ниже рыночных условий, поэтому суммы, выплачиваемые челябинцами за аренду и ипотеку практически сравнялись.

Эксперты «Циан Анатилики» отметили, в целом по России платеж по ипотеке на первичном рынке выше, чем арендная ставка в Москве (21,9%), Казани (19,9%) и Санкт-Петербурге (15,2%). И напротив, стоимость долгосрочной аренды выше ипотечного платежа в новостройках в Ростове-на-Дону, Самаре, Екатеринбурге, Новосибирске и Волгограде.