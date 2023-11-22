Путин утвердил новые правила по гражданству России

Президент России Владимир Путин утвердил новые правила гражданства, в которой появились пункты присяги и торжественной клятвы гражданина. Об этом говорится в указе президента РФ, опубликованном 22 ноября.
«Утвердить прилагаемые: положение о порядке рассмотрения вопросов гражданства РФ; положение о порядке принесения присяги гражданина РФ; образец бланка с текстом присяги гражданина РФ», — говорится в указе президента. Указ президента «Вопросы гражданства Российской Федерации» подготовлен в связи с принятым в апреле 2023 года новым федеральным законом «О гражданстве РФ».
Из нововведений можно выделить введение института прекращения гражданства взамен отмены решения о приеме в гражданство России. Введены новые пункты прекращения гражданства, к прежним положениям о преступлениях террористической направленности добавились еще и пункты по некоторым тяжким преступлениям против государства, а также преступлениям в сфере оборота наркотических средств и психотропных веществ. Полномочия главы государства по определению категорий лиц, которые имеют право на упрощенное приобретение гражданства, расширяются, при этом в ведении президента России остается только прием в гражданство в исключительном порядке. Остальные основания принятия в гражданство переходят к МВД и МИД РФ.
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