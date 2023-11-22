22 ноября 2023

Аэропорт Большое Савино в Перми возобновил работу после закрытия

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Аэропорт Кольцово. Екатеринбург, кольцово, шасси, самолет, рабочий аэропорта
Пермский аэропорт снова принимает воздушные суда Фото:

В пермском аэропорту Большое Савино начали приземляться самолеты. Вылеты еще задерживаются, сообщают прикамские журналисты.

«Аэропорт возобновил свою работу спустя 6 часов после закрытия. В Большом Савино уже начали приземляться воздушные судна», — передает портал 59.RU.

Пермский аэропорт закрыли в ночь с 22 на 23 ноября из-за сложных метеорологических условий. Ситуация повторилась второй раз за день.

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В пермском аэропорту Большое Савино начали приземляться самолеты. Вылеты еще задерживаются, сообщают прикамские журналисты. «Аэропорт возобновил свою работу спустя 6 часов после закрытия. В Большом Савино уже начали приземляться воздушные судна», — передает портал 59.RU. Пермский аэропорт закрыли в ночь с 22 на 23 ноября из-за сложных метеорологических условий. Ситуация повторилась второй раз за день.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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