Аэропорт Большое Савино в Перми возобновил работу после закрытия

23 ноября 2023 в 06:59 Размер текста - 17 +

Пермский аэропорт снова принимает воздушные суда Фото: Эдуард Корниенко © URA.RU В пермском аэропорту Большое Савино начали приземляться самолеты. Вылеты еще задерживаются, сообщают прикамские журналисты. «Аэропорт возобновил свою работу спустя 6 часов после закрытия. В Большом Савино уже начали приземляться воздушные судна», — передает портал 59.RU. Пермский аэропорт закрыли в ночь с 22 на 23 ноября из-за сложных метеорологических условий. Ситуация повторилась второй раз за день.

В пермском аэропорту Большое Савино начали приземляться самолеты. Вылеты еще задерживаются, сообщают прикамские журналисты. «Аэропорт возобновил свою работу спустя 6 часов после закрытия. В Большом Савино уже начали приземляться воздушные судна», — передает портал 59.RU. Пермский аэропорт закрыли в ночь с 22 на 23 ноября из-за сложных метеорологических условий. Ситуация повторилась второй раз за день.