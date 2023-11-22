В Челябинске к 2026 году построят еще три школы и четыре детских сада

В Челябинске три школы и четыре детсада будут построены благодаря нацпроектам

23 ноября 2023 в 11:34 Размер текста - 17 +

Строительство школы в микрорайоне Парковый на 1100 мест начнется уже в 2023 году Фото: Вадим Ахметов © URA.RU В Челябинске в 2024—2026 годах благодаря нацпроектам построят еще три школы и четыре детских сада. В 2023 году в микрорайоне Парковый на северо-западе начнется строительство новой школы на 1100 мест, сообщается на сайте мэрии. «В 48-м микрорайоне появится школа на 1100 мест, работы могут начаться уже в 2023 году, а завершить их планируют в 2025-м. На 2024—2026 годы в рамках нацпроектов уже обозначили намерение начать строительство как минимум 4 детских садов и 3 школ», — говорится на сайте. Как сообщил исполняющий обязанности начальника управления капитального строительства городской администрации Игорь Васильченко, для включения в нацпроект в городе было заявлено три школы на 3 720 мест. Общеобразовательные учреждения расположены в новых микрорайонах города. На данный момент завершено проектирование в первых двух школах, также госэкспертизу проходит проектно-сметная документация по третьей школе. С 2019 года благодаря нацпроектам в Челябинске появилось 18 детских садов и три школы. Всего в Челябинской области в 2023 году в рамках семи нацпроектов реализуются 17 региональных проектов с финансированием более 4,4 млрд рублей. При этом 70% средств выделяется из областного бюджета.

В Челябинске в 2024—2026 годах благодаря нацпроектам построят еще три школы и четыре детских сада. В 2023 году в микрорайоне Парковый на северо-западе начнется строительство новой школы на 1100 мест, сообщается на сайте мэрии. «В 48-м микрорайоне появится школа на 1100 мест, работы могут начаться уже в 2023 году, а завершить их планируют в 2025-м. На 2024—2026 годы в рамках нацпроектов уже обозначили намерение начать строительство как минимум 4 детских садов и 3 школ», — говорится на сайте. Как сообщил исполняющий обязанности начальника управления капитального строительства городской администрации Игорь Васильченко, для включения в нацпроект в городе было заявлено три школы на 3 720 мест. Общеобразовательные учреждения расположены в новых микрорайонах города. На данный момент завершено проектирование в первых двух школах, также госэкспертизу проходит проектно-сметная документация по третьей школе. С 2019 года благодаря нацпроектам в Челябинске появилось 18 детских садов и три школы. Всего в Челябинской области в 2023 году в рамках семи нацпроектов реализуются 17 региональных проектов с финансированием более 4,4 млрд рублей. При этом 70% средств выделяется из областного бюджета.