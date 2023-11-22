22 ноября 2023

В Челябинске к 2026 году построят еще три школы и четыре детских сада

В Челябинске три школы и четыре детсада будут построены благодаря нацпроектам
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
Закладка «первого камня» сразу на двух будущих объектах - под строительство церковно-причтового дома и под строительство ЖК «Медный». Челябинск, светофор, детский сад, заправка, детская площадка
Строительство школы в микрорайоне Парковый на 1100 мест начнется уже в 2023 году Фото:

В Челябинске в 2024—2026 годах благодаря нацпроектам построят еще три школы и четыре детских сада. В 2023 году в микрорайоне Парковый на северо-западе начнется строительство новой школы на 1100 мест, сообщается на сайте мэрии.

«В 48-м микрорайоне появится школа на 1100 мест, работы могут начаться уже в 2023 году, а завершить их планируют в 2025-м. На 2024—2026 годы в рамках нацпроектов уже обозначили намерение начать строительство как минимум 4 детских садов и 3 школ», — говорится на сайте.

Как сообщил исполняющий обязанности начальника управления капитального строительства городской администрации Игорь Васильченко, для включения в нацпроект в городе было заявлено три школы на 3 720 мест. Общеобразовательные учреждения расположены в новых микрорайонах города. На данный момент завершено проектирование в первых двух школах, также госэкспертизу проходит проектно-сметная документация по третьей школе.

С 2019 года благодаря нацпроектам в Челябинске появилось 18 детских садов и три школы. Всего в Челябинской области в 2023 году в рамках семи нацпроектов реализуются 17 региональных проектов с финансированием более 4,4 млрд рублей. При этом 70% средств выделяется из областного бюджета.

Главные новости Челябинска и области уже в твоем телефоне — Telegram-канал «Челябинск, который смог». Подпишитесь, нажмите на ссылку.

Все главные новости России и мира - коротко в одном письме. Подписывайтесь на нашу ежедневную рассылку!
На почту выслано письмо с ссылкой. Перейдите по ней, чтобы завершить процедуру подписки.
В Челябинске в 2024—2026 годах благодаря нацпроектам построят еще три школы и четыре детских сада. В 2023 году в микрорайоне Парковый на северо-западе начнется строительство новой школы на 1100 мест, сообщается на сайте мэрии. «В 48-м микрорайоне появится школа на 1100 мест, работы могут начаться уже в 2023 году, а завершить их планируют в 2025-м. На 2024—2026 годы в рамках нацпроектов уже обозначили намерение начать строительство как минимум 4 детских садов и 3 школ», — говорится на сайте. Как сообщил исполняющий обязанности начальника управления капитального строительства городской администрации Игорь Васильченко, для включения в нацпроект в городе было заявлено три школы на 3 720 мест. Общеобразовательные учреждения расположены в новых микрорайонах города. На данный момент завершено проектирование в первых двух школах, также госэкспертизу проходит проектно-сметная документация по третьей школе. С 2019 года благодаря нацпроектам в Челябинске появилось 18 детских садов и три школы. Всего в Челябинской области в 2023 году в рамках семи нацпроектов реализуются 17 региональных проектов с финансированием более 4,4 млрд рублей. При этом 70% средств выделяется из областного бюджета.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям

{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
Загрузка...