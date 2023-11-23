Сидевший с Путиным на параде Победы ветеран получил перелом нескольких ребер

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Возложение цветов к мемориалу Вечного Огня в день памяти и скорби, в день начала ВОВ. Курган, ветеран, ветеран вов, медали и ордена
Ветеран ВОВ Василий Пронин попал в ДТП, передает Baza Фото:

Ветеран Великой Отечественной войны Василий Пронин попал в ДТП, в результате чего сломал грудину и три бедра. В 2021 году президент РФ Владимир Путин на параде Победы сидел рядом с ним.

«Ветеран [Василий Пронин], которому Владимир Путин поправлял куртку на параде Победы 2021 года, сломал грудину и три ребра в ДТП в Москве», — передают авторы telegram-канала Baza. Авторы уточняют, что в аварию попал автомобиль Совета ветеранов. Пронин ехал на пассажирском сидении и был пристегнут.

Василий Пронин — ветеран Великой Отечественной войны. Ему 98 лет. В военные годы участвовал в боях на Курской дуге. По итогу был награжден медалью «За отвагу». В 2021 году ветерана разводили телефонные мошенники на деньги.

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Ветеран Великой Отечественной войны Василий Пронин попал в ДТП, в результате чего сломал грудину и три бедра. В 2021 году президент РФ Владимир Путин на параде Победы сидел рядом с ним. «Ветеран [Василий Пронин], которому Владимир Путин поправлял куртку на параде Победы 2021 года, сломал грудину и три ребра в ДТП в Москве», — передают авторы telegram-канала Baza. Авторы уточняют, что в аварию попал автомобиль Совета ветеранов. Пронин ехал на пассажирском сидении и был пристегнут. Василий Пронин — ветеран Великой Отечественной войны. Ему 98 лет. В военные годы участвовал в боях на Курской дуге. По итогу был награжден медалью «За отвагу». В 2021 году ветерана разводили телефонные мошенники на деньги.
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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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