Сидевший с Путиным на параде Победы ветеран получил перелом нескольких ребер

Ветеран Великой Отечественной войны Василий Пронин попал в ДТП, в результате чего сломал грудину и три бедра. В 2021 году президент РФ Владимир Путин на параде Победы сидел рядом с ним.
«Ветеран [Василий Пронин], которому Владимир Путин поправлял куртку на параде Победы 2021 года, сломал грудину и три ребра в ДТП в Москве», — передают авторы telegram-канала Baza. Авторы уточняют, что в аварию попал автомобиль Совета ветеранов. Пронин ехал на пассажирском сидении и был пристегнут.
Василий Пронин — ветеран Великой Отечественной войны. Ему 98 лет. В военные годы участвовал в боях на Курской дуге. По итогу был награжден медалью «За отвагу». В 2021 году ветерана разводили телефонные мошенники на деньги.
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