В Перми 72-летний худрук музыкального ансамбля пытался поджечь военкомат

24 ноября 2023 в 10:05 Размер текста - 17 +

В ближайшее время пермяку изберут меру пресечения Фото: Илья Московец © URA.RU В Перми задержан 72-летний худрук музыкального ансамбля, который планировал поджечь военкомат Мотовилихинского района. Пермяка вынудили этого сделать через один из популярных мессенджеров. «Задержан 72-летний пенсионер, который шел с бутылками зажигательной смеси к военкомату Мотовилихинского района Перми. Он пошел на это после того, как ему в мессенджер стали поступать звонки и сообщения от неизвестных людей, представлявшихся силовиками. Мошенники вынудили пенсионера передать им несколько сотен тысяч рублей, а также потребовали поджечь военкомат», — сообщает портал Properm со ссылкой на свои источники. По данным telegram-канала SHOT, пенсионер работает художественным руководителем музыкального ансамбля народного пения. Пермяка задержали и возбудили в отношении него уголовное дело. В ближайшее время пенсионеру изберут меру пресечения. URA.RU направило запрос в пресс-службу УМВД по городу Перми. Обновлено в 10:17: В пресс-службе УМВД по городу Перми отказались комментировать произошедшее. «Информацией для СМИ не располагаем», — сообщили в полиции.

В Перми задержан 72-летний худрук музыкального ансамбля, который планировал поджечь военкомат Мотовилихинского района. Пермяка вынудили этого сделать через один из популярных мессенджеров. «Задержан 72-летний пенсионер, который шел с бутылками зажигательной смеси к военкомату Мотовилихинского района Перми. Он пошел на это после того, как ему в мессенджер стали поступать звонки и сообщения от неизвестных людей, представлявшихся силовиками. Мошенники вынудили пенсионера передать им несколько сотен тысяч рублей, а также потребовали поджечь военкомат», — сообщает портал Properm со ссылкой на свои источники. По данным telegram-канала SHOT, пенсионер работает художественным руководителем музыкального ансамбля народного пения. Пермяка задержали и возбудили в отношении него уголовное дело. В ближайшее время пенсионеру изберут меру пресечения. URA.RU направило запрос в пресс-службу УМВД по городу Перми. Обновлено в 10:17: В пресс-службе УМВД по городу Перми отказались комментировать произошедшее. «Информацией для СМИ не располагаем», — сообщили в полиции.