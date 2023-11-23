23 ноября 2023

В Перми 72-летний худрук музыкального ансамбля пытался поджечь военкомат

© Служба новостей «URA.RU»
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Клипарт. Магнитогорск, суд, наручники, конвой
В ближайшее время пермяку изберут меру пресечения Фото:

В Перми задержан 72-летний худрук музыкального ансамбля, который планировал поджечь военкомат Мотовилихинского района. Пермяка вынудили этого сделать через один из популярных мессенджеров.

«Задержан 72-летний пенсионер, который шел с бутылками зажигательной смеси к военкомату Мотовилихинского района Перми. Он пошел на это после того, как ему в мессенджер стали поступать звонки и сообщения от неизвестных людей, представлявшихся силовиками. Мошенники вынудили пенсионера передать им несколько сотен тысяч рублей, а также потребовали поджечь военкомат», — сообщает портал Properm со ссылкой на свои источники. По данным telegram-канала SHOT, пенсионер работает художественным руководителем музыкального ансамбля народного пения.

Пермяка задержали и возбудили в отношении него уголовное дело. В ближайшее время пенсионеру изберут меру пресечения. URA.RU направило запрос в пресс-службу УМВД по городу Перми.

Обновлено в 10:17:

В пресс-службе УМВД по городу Перми отказались комментировать произошедшее. «Информацией для СМИ не располагаем», — сообщили в полиции.

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В Перми задержан 72-летний худрук музыкального ансамбля, который планировал поджечь военкомат Мотовилихинского района. Пермяка вынудили этого сделать через один из популярных мессенджеров. «Задержан 72-летний пенсионер, который шел с бутылками зажигательной смеси к военкомату Мотовилихинского района Перми. Он пошел на это после того, как ему в мессенджер стали поступать звонки и сообщения от неизвестных людей, представлявшихся силовиками. Мошенники вынудили пенсионера передать им несколько сотен тысяч рублей, а также потребовали поджечь военкомат», — сообщает портал Properm со ссылкой на свои источники. По данным telegram-канала SHOT, пенсионер работает художественным руководителем музыкального ансамбля народного пения. Пермяка задержали и возбудили в отношении него уголовное дело. В ближайшее время пенсионеру изберут меру пресечения. URA.RU направило запрос в пресс-службу УМВД по городу Перми. Обновлено в 10:17: В пресс-службе УМВД по городу Перми отказались комментировать произошедшее. «Информацией для СМИ не располагаем», — сообщили в полиции.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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