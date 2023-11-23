Пермяки опубликовали фото горящего дома, где погибла женщина и двое детей

Дом тушили около двух часов (архивное фото)
В соцсетях жители Перми опубликовали снимок горящего трехэтажного дома, в котором погибли люди. Фото опубликовано в группе «Налимиха Пермь» в соцсети «ВКонтакте».
«Сегодня ночью в поселке сгорел дом. К сожалению погибли трое человек, женщина и двое детей. Приносим соболезнования семье и близким», — пишет автор поста.
Ранее стало известно о сгоревшем трехэтажном доме в Кировском районе Перми, где погибли женщина и ее двое маленьких детей. Пожарные смогли ликвидировать пожар только через два часа. На место прибыли районный прокурор Андрей Малкин и следователи, возбуждено уголовное дело.
Фото горящего дома
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