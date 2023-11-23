23 ноября 2023

Пермяки опубликовали фото горящего дома, где погибла женщина и двое детей

© Служба новостей «URA.RU»
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Пожар в частном доме на улице Татищева. Екатеринбург, дым, ворота, пожар, огонь, возгорание, последствия пожара
Дом тушили около двух часов (архивное фото) Фото:

В соцсетях жители Перми опубликовали снимок горящего трехэтажного дома, в котором погибли люди. Фото опубликовано в группе «Налимиха Пермь» в соцсети «ВКонтакте».

«Сегодня ночью в поселке сгорел дом. К сожалению погибли трое человек, женщина и двое детей. Приносим соболезнования семье и близким», — пишет автор поста.

Ранее стало известно о сгоревшем трехэтажном доме в Кировском районе Перми, где погибли женщина и ее двое маленьких детей. Пожарные смогли ликвидировать пожар только через два часа. На место прибыли районный прокурор Андрей Малкин и следователи, возбуждено уголовное дело.

Фото горящего дома
Фото горящего дома

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В соцсетях жители Перми опубликовали снимок горящего трехэтажного дома, в котором погибли люди. Фото опубликовано в группе «Налимиха Пермь» в соцсети «ВКонтакте». «Сегодня ночью в поселке сгорел дом. К сожалению погибли трое человек, женщина и двое детей. Приносим соболезнования семье и близким», — пишет автор поста. Ранее стало известно о сгоревшем трехэтажном доме в Кировском районе Перми, где погибли женщина и ее двое маленьких детей. Пожарные смогли ликвидировать пожар только через два часа. На место прибыли районный прокурор Андрей Малкин и следователи, возбуждено уголовное дело.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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