Пермяки опубликовали фото горящего дома, где погибла женщина и двое детей

24 ноября 2023 в 14:30 Размер текста - 17 +

Дом тушили около двух часов (архивное фото) Фото: Илья Московец © URA.RU В соцсетях жители Перми опубликовали снимок горящего трехэтажного дома, в котором погибли люди. Фото опубликовано в группе «Налимиха Пермь» в соцсети «ВКонтакте». «Сегодня ночью в поселке сгорел дом. К сожалению погибли трое человек, женщина и двое детей. Приносим соболезнования семье и близким», — пишет автор поста. Ранее стало известно о сгоревшем трехэтажном доме в Кировском районе Перми, где погибли женщина и ее двое маленьких детей. Пожарные смогли ликвидировать пожар только через два часа. На место прибыли районный прокурор Андрей Малкин и следователи, возбуждено уголовное дело. Фото горящего дома «Налимиха Пермь» в vk.com (https://vk.com/nalimihaperm?w=wall-134253205_42200)

В соцсетях жители Перми опубликовали снимок горящего трехэтажного дома, в котором погибли люди. Фото опубликовано в группе «Налимиха Пермь» в соцсети «ВКонтакте». «Сегодня ночью в поселке сгорел дом. К сожалению погибли трое человек, женщина и двое детей. Приносим соболезнования семье и близким», — пишет автор поста. Ранее стало известно о сгоревшем трехэтажном доме в Кировском районе Перми, где погибли женщина и ее двое маленьких детей. Пожарные смогли ликвидировать пожар только через два часа. На место прибыли районный прокурор Андрей Малкин и следователи, возбуждено уголовное дело.