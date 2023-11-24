Челябинского хакера осудили за продажу данных о госорганах

25 ноября 2023 в 12:06 Размер текста - 17 +

Хакер продавал данные в криптовалюте Фото: Анна Майорова © URA.RU В Челябинской области осужден хакер, который взламывал личные кабинеты от сайтов госучреждений и продавал данные в сети Telegram. Об этом URA.RU сообщили в пресс-службе УФСБ России по Челябинской области. «Курчатовский районный суд Челябинска признал виновным уроженца области в совершении двух преступлений, предусмотренных частью 1 статьи 272 УК России („Неправомерный доступ к компьютерной информации“) и части 2 статьи 273 УК России („Создание, использование и распространение вредоносных компьютерных программ“)», — говорится в сообщении УФСБ. Обвиняемому назначено наказание в виде лишения свободы на один год и шесть месяцев условно. УФСБ России по Челябинской области сообщало о задержании злоумышленника в сентябре 2023 года. Хакер незаконно получал доступ к личным кабинетам, в том числе госучреждений, продавая данные в Telegram. За собранные данные он просил платить криптовалютой в эквиваленте от 400 до 2000 долларов США.

В Челябинской области осужден хакер, который взламывал личные кабинеты от сайтов госучреждений и продавал данные в сети Telegram. Об этом URA.RU сообщили в пресс-службе УФСБ России по Челябинской области. «Курчатовский районный суд Челябинска признал виновным уроженца области в совершении двух преступлений, предусмотренных частью 1 статьи 272 УК России („Неправомерный доступ к компьютерной информации“) и части 2 статьи 273 УК России („Создание, использование и распространение вредоносных компьютерных программ“)», — говорится в сообщении УФСБ. Обвиняемому назначено наказание в виде лишения свободы на один год и шесть месяцев условно. УФСБ России по Челябинской области сообщало о задержании злоумышленника в сентябре 2023 года. Хакер незаконно получал доступ к личным кабинетам, в том числе госучреждений, продавая данные в Telegram. За собранные данные он просил платить криптовалютой в эквиваленте от 400 до 2000 долларов США.