Челябинского хакера осудили за продажу данных о госорганах

В Челябинской области осужден хакер, который взламывал личные кабинеты от сайтов госучреждений и продавал данные в сети Telegram. Об этом URA.RU сообщили в пресс-службе УФСБ России по Челябинской области.
«Курчатовский районный суд Челябинска признал виновным уроженца области в совершении двух преступлений, предусмотренных частью 1 статьи 272 УК России („Неправомерный доступ к компьютерной информации“) и части 2 статьи 273 УК России („Создание, использование и распространение вредоносных компьютерных программ“)», — говорится в сообщении УФСБ. Обвиняемому назначено наказание в виде лишения свободы на один год и шесть месяцев условно.
УФСБ России по Челябинской области сообщало о задержании злоумышленника в сентябре 2023 года. Хакер незаконно получал доступ к личным кабинетам, в том числе госучреждений, продавая данные в Telegram. За собранные данные он просил платить криптовалютой в эквиваленте от 400 до 2000 долларов США.
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