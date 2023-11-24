24 ноября 2023

Челябинского хакера осудили за продажу данных о госорганах

© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
Клипарт. Наручники. Екатеринбург, интернет, социальные сети, клавиатура, срок, хакерство, хакер, репост, наручники, задержание, преступление, криминал
Хакер продавал данные в криптовалюте Фото:

В Челябинской области осужден хакер, который взламывал личные кабинеты от сайтов госучреждений и продавал данные в сети Telegram. Об этом URA.RU сообщили в пресс-службе УФСБ России по Челябинской области.

«Курчатовский районный суд Челябинска признал виновным уроженца области в совершении двух преступлений, предусмотренных частью 1 статьи 272 УК России („Неправомерный доступ к компьютерной информации“) и части 2 статьи 273 УК России („Создание, использование и распространение вредоносных компьютерных программ“)», — говорится в сообщении УФСБ. Обвиняемому назначено наказание в виде лишения свободы на один год и шесть месяцев условно.

УФСБ России по Челябинской области сообщало о задержании злоумышленника в сентябре 2023 года. Хакер незаконно получал доступ к личным кабинетам, в том числе госучреждений, продавая данные в Telegram. За собранные данные он просил платить криптовалютой в эквиваленте от 400 до 2000 долларов США.

Главные новости Челябинска и области уже в твоем телефоне — Telegram-канал «Челябинск, который смог». Подпишитесь, нажмите на ссылку.

Все главные новости России и мира - коротко в одном письме. Подписывайтесь на нашу ежедневную рассылку!
На почту выслано письмо с ссылкой. Перейдите по ней, чтобы завершить процедуру подписки.
В Челябинской области осужден хакер, который взламывал личные кабинеты от сайтов госучреждений и продавал данные в сети Telegram. Об этом URA.RU сообщили в пресс-службе УФСБ России по Челябинской области. «Курчатовский районный суд Челябинска признал виновным уроженца области в совершении двух преступлений, предусмотренных частью 1 статьи 272 УК России („Неправомерный доступ к компьютерной информации“) и части 2 статьи 273 УК России („Создание, использование и распространение вредоносных компьютерных программ“)», — говорится в сообщении УФСБ. Обвиняемому назначено наказание в виде лишения свободы на один год и шесть месяцев условно. УФСБ России по Челябинской области сообщало о задержании злоумышленника в сентябре 2023 года. Хакер незаконно получал доступ к личным кабинетам, в том числе госучреждений, продавая данные в Telegram. За собранные данные он просил платить криптовалютой в эквиваленте от 400 до 2000 долларов США.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям

{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
Загрузка...