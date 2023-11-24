Суд отправил 72-летнего поджигателя пермского военкомата под домашний арест

Худрука музыкального ансамбля «Калина» Андрея Городкова, который планировал поджечь военкомат Мотовилихинского района в Перми, отправили под домашний арест по решению суда. Об этом сообщают источники, знакомые с материалами дела.
«25 ноября дежурный судья Свердловского районного суда <…> по ходатайству следствия УМВД по Перми назначил 72-летнему руководителю народного ансамбля „Калина“ ДК „Урал“ Андрею Городкову домашний арест. Следствие ходатайствовало о сроке до 24 января. Мужчину освободили и отправили домой сразу после вынесения решения», — передает портал Properm со ссылкой на свои источники.
Пенсионера, в руках у которого были бутылки с зажигательной смесью, задержали силовики. Мужчина объяснил, что решился на поступок из-за угроз неизвестных, которые вынудили его перевести несколько сотен тысяч рублей на указанные счета, а также потребовали поджечь военкомат. По данному факту возбуждено уголовное дело.
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