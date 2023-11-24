24 ноября 2023

Суд отправил 72-летнего поджигателя пермского военкомата под домашний арест

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Избрание меры пресечения Александру «Фартовому» Дискову в Ленинском суде. Екатеринбург, уголовное дело, арест, суд, мера пресечения, наручники
Мужчину отправили домой сразу после вынесения судебного решения Фото:

Худрука музыкального ансамбля «Калина» Андрея Городкова, который планировал поджечь военкомат Мотовилихинского района в Перми, отправили под домашний арест по решению суда. Об этом сообщают источники, знакомые с материалами дела.

«25 ноября дежурный судья Свердловского районного суда <…> по ходатайству следствия УМВД по Перми назначил 72-летнему руководителю народного ансамбля „Калина“ ДК „Урал“ Андрею Городкову домашний арест. Следствие ходатайствовало о сроке до 24 января. Мужчину освободили и отправили домой сразу после вынесения решения», — передает портал Properm со ссылкой на свои источники.

Пенсионера, в руках у которого были бутылки с зажигательной смесью, задержали силовики. Мужчина объяснил, что решился на поступок из-за угроз неизвестных, которые вынудили его перевести несколько сотен тысяч рублей на указанные счета, а также потребовали поджечь военкомат. По данному факту возбуждено уголовное дело.

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Худрука музыкального ансамбля «Калина» Андрея Городкова, который планировал поджечь военкомат Мотовилихинского района в Перми, отправили под домашний арест по решению суда. Об этом сообщают источники, знакомые с материалами дела. «25 ноября дежурный судья Свердловского районного суда <…> по ходатайству следствия УМВД по Перми назначил 72-летнему руководителю народного ансамбля „Калина“ ДК „Урал“ Андрею Городкову домашний арест. Следствие ходатайствовало о сроке до 24 января. Мужчину освободили и отправили домой сразу после вынесения решения», — передает портал Properm со ссылкой на свои источники. Пенсионера, в руках у которого были бутылки с зажигательной смесью, задержали силовики. Мужчина объяснил, что решился на поступок из-за угроз неизвестных, которые вынудили его перевести несколько сотен тысяч рублей на указанные счета, а также потребовали поджечь военкомат. По данному факту возбуждено уголовное дело.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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