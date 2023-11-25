25 ноября 2023
24 ноября 2023

В ХМАО сотрудники МЧС после пожара в доме нашли тела двух мужчин. Фото

© Служба новостей «URA.RU»
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Клипарт. Екатеринбург, тушение пожара, пожарные, мчс россии
В ХМАО на пожаре погибли мужчины Фото:

В Нижневартовском районе (ХМАО) 25 ноября в садово-огородном товариществе «Мечта-2» сотрудники МЧС после тушения пожара в доме нашли тела двух мужчин. Об этом сообщили представители пожарной части Нижневартовска.

«В СОТ „Мечта-2“ в 22:15 загорелись одноэтажный дачный дом и баня на улице Таежной. В результате пожара строения сгорели. При разборе завалов обнаружили тела двух мужчин», — заявили сотрудники пожарной части Нижневартовска в соцсети «ВКонтакте». Причины происшествия устанавливаются.

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В Нижневартовском районе (ХМАО) 25 ноября в садово-огородном товариществе «Мечта-2» сотрудники МЧС после тушения пожара в доме нашли тела двух мужчин. Об этом сообщили представители пожарной части Нижневартовска. «В СОТ „Мечта-2“ в 22:15 загорелись одноэтажный дачный дом и баня на улице Таежной. В результате пожара строения сгорели. При разборе завалов обнаружили тела двух мужчин», — заявили сотрудники пожарной части Нижневартовска в соцсети «ВКонтакте». Причины происшествия устанавливаются.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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