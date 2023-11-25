В ХМАО на пожаре погибли мужчины
В Нижневартовском районе (ХМАО) 25 ноября в садово-огородном товариществе «Мечта-2» сотрудники МЧС после тушения пожара в доме нашли тела двух мужчин. Об этом сообщили представители пожарной части Нижневартовска.
«В СОТ „Мечта-2“ в 22:15 загорелись одноэтажный дачный дом и баня на улице Таежной. В результате пожара строения сгорели. При разборе завалов обнаружили тела двух мужчин», — заявили сотрудники пожарной части Нижневартовска в соцсети «ВКонтакте». Причины происшествия устанавливаются.
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