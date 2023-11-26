В Пермском театре оперы и балета открыли выставку из одного экспоната. Видео

27 ноября 2023 в 12:11 Размер текста - 17 +

Жар-птица с золотым опереньем — одно из самых пленительных существ русского фольклора, отмечают в Пермской опере (архивное фото) Фото: Сергей Русанов © URA.RU В Пермском театре оперы и балета открылась необычная выставка. Вся экспозиция состоит из одного предмета. Это головной убор главной героини балета «Жар-птица», рассказали в театре. «Центральным экспонатом стал головной убор главной героини балета „Жар-птица“, созданный художником по костюмам Татьяной Ногиновой к постановке Алексея Мирошниченко 2017 года. Всего один предмет, но с помощью мультимедийных средств он может рассказать об истории и знаковых событиях не только театра, но и театрального искусства в целом», — говорится в telegram-канале Пермской оперы. Экспозиция будет открыта до конца февраля. После в театре планируют открыть новые. Зрителям представят костюм Одиллии из балета «Лебединое озеро», а летом к возобновлению балета «Золушка» покажут эскиз костюма из оперы «Синдерелла».

В Пермском театре оперы и балета открылась необычная выставка. Вся экспозиция состоит из одного предмета. Это головной убор главной героини балета «Жар-птица», рассказали в театре. «Центральным экспонатом стал головной убор главной героини балета „Жар-птица“, созданный художником по костюмам Татьяной Ногиновой к постановке Алексея Мирошниченко 2017 года. Всего один предмет, но с помощью мультимедийных средств он может рассказать об истории и знаковых событиях не только театра, но и театрального искусства в целом», — говорится в telegram-канале Пермской оперы. Экспозиция будет открыта до конца февраля. После в театре планируют открыть новые. Зрителям представят костюм Одиллии из балета «Лебединое озеро», а летом к возобновлению балета «Золушка» покажут эскиз костюма из оперы «Синдерелла».