26 ноября 2023
25 ноября 2023

В Пермском театре оперы и балета открыли выставку из одного экспоната. Видео

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Гранд финал конкурса "Мастера гостеприимства". Пермь, опера, жар птица
Жар-птица с золотым опереньем — одно из самых пленительных существ русского фольклора, отмечают в Пермской опере (архивное фото) Фото:

В Пермском театре оперы и балета открылась необычная выставка. Вся экспозиция состоит из одного предмета. Это головной убор главной героини балета «Жар-птица», рассказали в театре.

«Центральным экспонатом стал головной убор главной героини балета „Жар-птица“, созданный художником по костюмам Татьяной Ногиновой к постановке Алексея Мирошниченко 2017 года. Всего один предмет, но с помощью мультимедийных средств он может рассказать об истории и знаковых событиях не только театра, но и театрального искусства в целом», — говорится в telegram-канале Пермской оперы.

Экспозиция будет открыта до конца февраля. После в театре планируют открыть новые. Зрителям представят костюм Одиллии из балета «Лебединое озеро», а летом к возобновлению балета «Золушка» покажут эскиз костюма из оперы «Синдерелла».

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В Пермском театре оперы и балета открылась необычная выставка. Вся экспозиция состоит из одного предмета. Это головной убор главной героини балета «Жар-птица», рассказали в театре. «Центральным экспонатом стал головной убор главной героини балета „Жар-птица“, созданный художником по костюмам Татьяной Ногиновой к постановке Алексея Мирошниченко 2017 года. Всего один предмет, но с помощью мультимедийных средств он может рассказать об истории и знаковых событиях не только театра, но и театрального искусства в целом», — говорится в telegram-канале Пермской оперы. Экспозиция будет открыта до конца февраля. После в театре планируют открыть новые. Зрителям представят костюм Одиллии из балета «Лебединое озеро», а летом к возобновлению балета «Золушка» покажут эскиз костюма из оперы «Синдерелла».
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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