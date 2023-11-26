В школе Нижневартовска зафиксирована вспышка кишечной инфекции

27 ноября 2023 в 18:12 Размер текста - 17 +

Ученики школы №44 уходят на карантин из-за вспышки острой кишечной инфекции Фото: Екатерина Сычкова © URA.RU Учеников начальных классов 44 школы Нижневартовска перевели на дистанционное обучение в связи с всплеском заболеваемости острой кишечной инфекцией среди школьников. Информацию об этом опубликовали на официальном портале администрации Нижневартовска. «В общеобразовательной организации [школе №44] разобщены 34 начальных (с 1 по 4) класса. На обучение с применением дистанционных технологий на период с 27 ноября по 3 декабря переведены 1 012 обучающихся», — сообщили на сайте мэрии Нижневартовска. По данным депобразования города, за 10 дней в школе выявили 12 случаев заражения кишечной инфекцией среди обучающихся девяти классов. Ранее URA.RU рассказывало о том, что школы Нефтеюганска (ХМАО) №9, №10, №13 и лицей №1 отправили учеников с 1 по 8 класс на дистанционное обучение. Такие меры были приняты в связи с высоким уровнем заболеваемости ОРВИ.

Учеников начальных классов 44 школы Нижневартовска перевели на дистанционное обучение в связи с всплеском заболеваемости острой кишечной инфекцией среди школьников. Информацию об этом опубликовали на официальном портале администрации Нижневартовска. «В общеобразовательной организации [школе №44] разобщены 34 начальных (с 1 по 4) класса. На обучение с применением дистанционных технологий на период с 27 ноября по 3 декабря переведены 1 012 обучающихся», — сообщили на сайте мэрии Нижневартовска. По данным депобразования города, за 10 дней в школе выявили 12 случаев заражения кишечной инфекцией среди обучающихся девяти классов. Ранее URA.RU рассказывало о том, что школы Нефтеюганска (ХМАО) №9, №10, №13 и лицей №1 отправили учеников с 1 по 8 класс на дистанционное обучение. Такие меры были приняты в связи с высоким уровнем заболеваемости ОРВИ.