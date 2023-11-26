26 ноября 2023

В школе Нижневартовска зафиксирована вспышка кишечной инфекции

© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
Автобусная остановка. Курган, машина скорой помощи, скорая помощь, скорая медицинская помощь
Ученики школы №44 уходят на карантин из-за вспышки острой кишечной инфекции Фото:

Учеников начальных классов 44 школы Нижневартовска перевели на дистанционное обучение в связи с всплеском заболеваемости острой кишечной инфекцией среди школьников. Информацию об этом опубликовали на официальном портале администрации Нижневартовска.

«В общеобразовательной организации [школе №44] разобщены 34 начальных (с 1 по 4) класса. На обучение с применением дистанционных технологий на период с 27 ноября по 3 декабря переведены 1 012 обучающихся», — сообщили на сайте мэрии Нижневартовска. По данным депобразования города, за 10 дней в школе выявили 12 случаев заражения кишечной инфекцией среди обучающихся девяти классов.

Ранее URA.RU рассказывало о том, что школы Нефтеюганска (ХМАО) №9, №10, №13 и лицей №1 отправили учеников с 1 по 8 класс на дистанционное обучение. Такие меры были приняты в связи с высоким уровнем заболеваемости ОРВИ.

Главные новости ХМАО уже в твоем телефоне — Telegram-канал «Ханты, деньги, нефтевышки». Подпишитесь, нажмите на ссылку.

Все главные новости России и мира - коротко в одном письме. Подписывайтесь на нашу ежедневную рассылку!
На почту выслано письмо с ссылкой. Перейдите по ней, чтобы завершить процедуру подписки.
Учеников начальных классов 44 школы Нижневартовска перевели на дистанционное обучение в связи с всплеском заболеваемости острой кишечной инфекцией среди школьников. Информацию об этом опубликовали на официальном портале администрации Нижневартовска. «В общеобразовательной организации [школе №44] разобщены 34 начальных (с 1 по 4) класса. На обучение с применением дистанционных технологий на период с 27 ноября по 3 декабря переведены 1 012 обучающихся», — сообщили на сайте мэрии Нижневартовска. По данным депобразования города, за 10 дней в школе выявили 12 случаев заражения кишечной инфекцией среди обучающихся девяти классов. Ранее URA.RU рассказывало о том, что школы Нефтеюганска (ХМАО) №9, №10, №13 и лицей №1 отправили учеников с 1 по 8 класс на дистанционное обучение. Такие меры были приняты в связи с высоким уровнем заболеваемости ОРВИ.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям

{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
Загрузка...