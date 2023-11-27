27 ноября 2023

В Магнитогорске водитель едва не сбил коляску с ребенком. Видео

© Служба новостей «URA.RU»
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Снег в городе. Нижневартовск, снег на тротуаре, коляска, зима, метель
Водитель автомобиля чуть не задавил женщину с коляской (фото из архива) Фото:

В Магнитогорске, втором по величине городе Челябинской области, водитель автомобиля «Лада гранта» во дворе дома едва не сбил женщину с коляской, в которой находился пятимесячный ребенок. Инцидент URA.RU подтвердили в пресс-службе ГУ МВД России по Челябинской области.

«25 ноября экипаж ДПС выезжал на место инцидента с коляской во двор многоэтажного дома. Стороны отказались оформлять документы», — уточнили URA.RU в пресс-службе ведомства.

Как сообщила мама ребенка, ее муж вышел на улицу с коляской, в которой находился малыш, чтобы проводить свою сестру. Когда по двору проезжал другой автомобиль, сестра придержала коляску, в этот момент ее сзади толкнул автомобиль, выезжающий с парковки. От неожиданности женщина вскрикнула, а отец ребенка обратился к водителю с требованием быть внимательнее. По словам участников инцидента, водитель автомобиля вместо извинений накинулся на отца малыша, а также на вышедшую маму ребенка с оскорблениями.

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В Магнитогорске, втором по величине городе Челябинской области, водитель автомобиля «Лада гранта» во дворе дома едва не сбил женщину с коляской, в которой находился пятимесячный ребенок. Инцидент URA.RU подтвердили в пресс-службе ГУ МВД России по Челябинской области. «25 ноября экипаж ДПС выезжал на место инцидента с коляской во двор многоэтажного дома. Стороны отказались оформлять документы», — уточнили URA.RU в пресс-службе ведомства. Как сообщила мама ребенка, ее муж вышел на улицу с коляской, в которой находился малыш, чтобы проводить свою сестру. Когда по двору проезжал другой автомобиль, сестра придержала коляску, в этот момент ее сзади толкнул автомобиль, выезжающий с парковки. От неожиданности женщина вскрикнула, а отец ребенка обратился к водителю с требованием быть внимательнее. По словам участников инцидента, водитель автомобиля вместо извинений накинулся на отца малыша, а также на вышедшую маму ребенка с оскорблениями.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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