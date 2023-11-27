В Магнитогорске, втором по величине городе Челябинской области, водитель автомобиля «Лада гранта» во дворе дома едва не сбил женщину с коляской, в которой находился пятимесячный ребенок. Инцидент URA.RU подтвердили в пресс-службе ГУ МВД России по Челябинской области.
«25 ноября экипаж ДПС выезжал на место инцидента с коляской во двор многоэтажного дома. Стороны отказались оформлять документы», — уточнили URA.RU в пресс-службе ведомства.
Как сообщила мама ребенка, ее муж вышел на улицу с коляской, в которой находился малыш, чтобы проводить свою сестру. Когда по двору проезжал другой автомобиль, сестра придержала коляску, в этот момент ее сзади толкнул автомобиль, выезжающий с парковки. От неожиданности женщина вскрикнула, а отец ребенка обратился к водителю с требованием быть внимательнее. По словам участников инцидента, водитель автомобиля вместо извинений накинулся на отца малыша, а также на вышедшую маму ребенка с оскорблениями.
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