Общество На ЕКАД ограничили движение из-за массового ДТП 29 ноября 2023 в 10:29 Размер текста - 17 + На ЕКАД ограничили движение для всех видов ТС Фото: Сергей Русанов © URA.RU Движение для всех видов транспорта на ЕКАД (от Челябинского тракта до Полевского тракта) временно ограничено. По данным ГИБДД, на этом участке произошли ДТП. Сотрудники ДПС выясняют все обстоятельства аварий. «Госавтоинспекция информирует автомобилистов, что на ЕКАД от Челябинского тракта до Полевского тракта временно ограничено движение в связи с гололедом. На данном участке произошли дорожно-транспортные происшествия», — говорится в сообщении telegram-канала ведомства. Ранее URA.RU писало о том, что свердловская Госавтоинспекция предупредила водителей о гололедице и снежном накате на дорогах. Также они призывают всех соблюдать скоростной режим. Инспекторы просят быть бдительными и пешеходов. Движение для всех видов транспорта на ЕКАД (от Челябинского тракта до Полевского тракта) временно ограничено. По данным ГИБДД, на этом участке произошли ДТП. Сотрудники ДПС выясняют все обстоятельства аварий. «Госавтоинспекция информирует автомобилистов, что на ЕКАД от Челябинского тракта до Полевского тракта временно ограничено движение в связи с гололедом. На данном участке произошли дорожно-транспортные происшествия», — говорится в сообщении telegram-канала ведомства. Ранее URA.RU писало о том, что свердловская Госавтоинспекция предупредила водителей о гололедице и снежном накате на дорогах. Также они призывают всех соблюдать скоростной режим. Инспекторы просят быть бдительными и пешеходов. {{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}} ‹ › Расскажите о новости друзьям