«Вкусно — и точка» сделала заявление после претензий от Роспотребнадзора ХМАО

«Вкусно — и точка» усилит уборку заведений после претензий Роспотребнадзора ХМАО

30 ноября 2023 в 18:46 Размер текста - 17 +

«Вкусно — и точка» пообещала ужесточить контроль за чистотой в своих заведениях Фото: Илья Московец © URA.RU Сеть «Вкусно — и точка» пообещала ужесточить контроль за чистотой в своих заведениях после претензии от Роспотребнадзора ХМАО. Ведомство уличило их ресторан в Сургуте в нарушении санитарных норм. «Мы обязательно усилим наблюдение за чистотой. Уборка будет производиться чаще, чтобы не допустить подобных ситуаций в дальнейшем. Мы благодарны гостям за обратную связь. Посетители всегда могут обратиться к любому сотруднику в предприятии, чтобы максимально быстро решить возникающие вопросы», — сообщила журналисту агентства пресс-служба компании. Сотрудники Роспотребнадзора устроили проверку в ресторане после жалобы клиентов. Инспекторы обнаружили упаковку и продукты, которые валялись на полу. Тогда речь шла о заведении на улице Университетской в доме № 29/3. «Мы провели проверку в заведении и отследили ситуацию по камерам наблюдения. Так, сотрудники предприятия устранили загрязнение за 8 минут. Служба клининга приступила к уборке одновременно с тем, как гость сделал фото», — добавила «Вкусно — и точка». Ранее URA.RU рассказывало, что жители Сургута возмутились беспорядком в одном из ресторанов сети «Вкусно — и точка». Тогда ситуация была связана с этим же заведением.

Сеть «Вкусно — и точка» пообещала ужесточить контроль за чистотой в своих заведениях после претензии от Роспотребнадзора ХМАО. Ведомство уличило их ресторан в Сургуте в нарушении санитарных норм. «Мы обязательно усилим наблюдение за чистотой. Уборка будет производиться чаще, чтобы не допустить подобных ситуаций в дальнейшем. Мы благодарны гостям за обратную связь. Посетители всегда могут обратиться к любому сотруднику в предприятии, чтобы максимально быстро решить возникающие вопросы», — сообщила журналисту агентства пресс-служба компании. Сотрудники Роспотребнадзора устроили проверку в ресторане после жалобы клиентов. Инспекторы обнаружили упаковку и продукты, которые валялись на полу. Тогда речь шла о заведении на улице Университетской в доме № 29/3. «Мы провели проверку в заведении и отследили ситуацию по камерам наблюдения. Так, сотрудники предприятия устранили загрязнение за 8 минут. Служба клининга приступила к уборке одновременно с тем, как гость сделал фото», — добавила «Вкусно — и точка». Ранее URA.RU рассказывало, что жители Сургута возмутились беспорядком в одном из ресторанов сети «Вкусно — и точка». Тогда ситуация была связана с этим же заведением.