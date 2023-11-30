Осень 2023 года в Перми стала самой теплой за столетие

Пермские синоптики проанализировали характер погоды в городе осенью 2023 года. Как выяснилось, она стала самой теплой за последнее столетие, говорят эксперты ГИС Центра ПГНИУ.
«Средняя температура осени 2023 года в Перми составила +5,3 градуса, что на 2,5 градуса теплее современной климатической нормы, и почти на 3,5 градуса теплее среднего значения за весь период метеорологических наблюдений. В итоге осень 2023 года в Перми стала самой теплой за 100 лет», — сообщается на сайте центра. Теплее осень в Перми была лишь в 1923 году — тогда средняя температура составляла +5,8 градуса.
С наступлением зимы в Пермь пришли небольшие морозы. По данным портала «Метеоролог и Я», в субботу в городе будет —7…—5 градусов, а в воскресенье —10…—8.
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