30 ноября 2023

Осень 2023 года в Перми стала самой теплой за столетие

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Годовщина теракта Тимура Бекмансурова в ПГНИУ. Пермь, осень, краски осени
Такой теплой осени не было в Перми с 1923 года Фото:

Пермские синоптики проанализировали характер погоды в городе осенью 2023 года. Как выяснилось, она стала самой теплой за последнее столетие, говорят эксперты ГИС Центра ПГНИУ.

«Средняя температура осени 2023 года в Перми составила +5,3 градуса, что на 2,5 градуса теплее современной климатической нормы, и почти на 3,5 градуса теплее среднего значения за весь период метеорологических наблюдений. В итоге осень 2023 года в Перми стала самой теплой за 100 лет», — сообщается на сайте центра. Теплее осень в Перми была лишь в 1923 году — тогда средняя температура составляла +5,8 градуса.

С наступлением зимы в Пермь пришли небольшие морозы. По данным портала «Метеоролог и Я», в субботу в городе будет —7…—5 градусов, а в воскресенье —10…—8.

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Пермские синоптики проанализировали характер погоды в городе осенью 2023 года. Как выяснилось, она стала самой теплой за последнее столетие, говорят эксперты ГИС Центра ПГНИУ. «Средняя температура осени 2023 года в Перми составила +5,3 градуса, что на 2,5 градуса теплее современной климатической нормы, и почти на 3,5 градуса теплее среднего значения за весь период метеорологических наблюдений. В итоге осень 2023 года в Перми стала самой теплой за 100 лет», — сообщается на сайте центра. Теплее осень в Перми была лишь в 1923 году — тогда средняя температура составляла +5,8 градуса. С наступлением зимы в Пермь пришли небольшие морозы. По данным портала «Метеоролог и Я», в субботу в городе будет —7…—5 градусов, а в воскресенье —10…—8.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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