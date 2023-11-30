Пермские власти проведут антитеррористические проверки в ТЦ

01 декабря 2023 в 12:33 Размер текста - 17 +

Проверку будут проводить с Росгвардией Фото: Вадим Ахметов © URA.RU Министерство промышленности и торговли Пермского края проведет проверку торговых и развлекательных центров в регионе на предмет соблюдения антитеррористической безопасности. Специалисты ведомства будут выявлять факт продажи в киосках пиротехники и другой опасной для людей продукции. Об этом сообщается на сайте администрации губернатора Дмитрия Махонина и правительства Пермского края. «Торговые и торгово-развлекательные центры и комплексы проверят на соответствие объектов на их территории паспортам антитеррористической защищенности (АТЗ), чтобы выявить факты размещения киосков с пиротехникой и другой продукцией, опасной для жизни и здоровья граждан, не предусмотренных паспортами АТЗ», — говорится на сайте. Минпромторг проведет проверку по поручению антитеррористической комиссии Пермского края. В ноябре ведомство направило во все торговые центры, торгово-развлекательные центры и комплексы края письма с информацией о необходимости соблюдений требований безопасности. В декабре сотрудники министерства, Росгвардии и МЧС начнут проверять здания. Нарушение требований по антитеррористической безопасности может повлечь за собой административную ответственность по ст. 20.35 Кодекса об административных правонарушениях РФ в виде штраф до 5 тысяч рублей для частных лиц, до 50 тысяч рублей — для должностных лиц и до 500 тысяч рублей — для юридических лиц. Ранее администрация Березников ввела ограничения на продажу и использование пиротехники перед Новым годом. Фейерверки нельзя будет запускать в помещениях, а магазинам запрещено продавать пиротехнику несовершеннолетним. Если вы хотите сообщить новость, напишите нам

Министерство промышленности и торговли Пермского края проведет проверку торговых и развлекательных центров в регионе на предмет соблюдения антитеррористической безопасности. Специалисты ведомства будут выявлять факт продажи в киосках пиротехники и другой опасной для людей продукции. Об этом сообщается на сайте администрации губернатора Дмитрия Махонина и правительства Пермского края. «Торговые и торгово-развлекательные центры и комплексы проверят на соответствие объектов на их территории паспортам антитеррористической защищенности (АТЗ), чтобы выявить факты размещения киосков с пиротехникой и другой продукцией, опасной для жизни и здоровья граждан, не предусмотренных паспортами АТЗ», — говорится на сайте. Минпромторг проведет проверку по поручению антитеррористической комиссии Пермского края. В ноябре ведомство направило во все торговые центры, торгово-развлекательные центры и комплексы края письма с информацией о необходимости соблюдений требований безопасности. В декабре сотрудники министерства, Росгвардии и МЧС начнут проверять здания. Нарушение требований по антитеррористической безопасности может повлечь за собой административную ответственность по ст. 20.35 Кодекса об административных правонарушениях РФ в виде штраф до 5 тысяч рублей для частных лиц, до 50 тысяч рублей — для должностных лиц и до 500 тысяч рублей — для юридических лиц. Ранее администрация Березников ввела ограничения на продажу и использование пиротехники перед Новым годом. Фейерверки нельзя будет запускать в помещениях, а магазинам запрещено продавать пиротехнику несовершеннолетним.