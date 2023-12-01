Пермячка купила деревянный дом, который поели жуки

01 декабря 2023 в 20:03 Размер текста - 17 +

Дерево не было обработано огнебиозащитными составами Фото: Владимир Жабриков © URA.RU Жительница Перми приобрела у частного производителя деревянный модульный дом и обнаружила, что он частично поеден жуками. Помимо этого, пермячка обнаружила еще множество дефектов, после чего пошла в суд, чтобы вернуть свои деньги. Об этом сообщается в решении на сайте Свердловского районного суда. «Согласно заключению эксперта в соответствии с результатом натурного осмотра объекта — незавершенного строительства индивидуального жилого дома выявлены недостатки. Каркасные дощатые и чердачное перекрытие. Дощатое: деревянные конструкции повреждены насекомыми (короедами) ввиду отсутствия предварительной антисептической обработки конструкций огнебиозащитными составами», — говорится в решении. За конструкцию пермячка заплатила более одного миллиона рублей. Также по заключению эксперта, на обрешетке крыши дома были обзолы и сучки, древесина не обработана, карнизы искривлены. Стыки облицовки дома подрядчик заполнил монтажной пеной с внешней стороны, а на самой облицовки оставил повреждения, также с нарушениями была сделана и терраса. Помимо дома, строитель должен был выполнить работы по электроснабжению, чего так и не сделал. По итогу суд постановил вернуть деньги истцу за некачественную работу и оплатить ей услуги оценщика.

Жительница Перми приобрела у частного производителя деревянный модульный дом и обнаружила, что он частично поеден жуками. Помимо этого, пермячка обнаружила еще множество дефектов, после чего пошла в суд, чтобы вернуть свои деньги. Об этом сообщается в решении на сайте Свердловского районного суда. «Согласно заключению эксперта в соответствии с результатом натурного осмотра объекта — незавершенного строительства индивидуального жилого дома выявлены недостатки. Каркасные дощатые и чердачное перекрытие. Дощатое: деревянные конструкции повреждены насекомыми (короедами) ввиду отсутствия предварительной антисептической обработки конструкций огнебиозащитными составами», — говорится в решении. За конструкцию пермячка заплатила более одного миллиона рублей. Также по заключению эксперта, на обрешетке крыши дома были обзолы и сучки, древесина не обработана, карнизы искривлены. Стыки облицовки дома подрядчик заполнил монтажной пеной с внешней стороны, а на самой облицовки оставил повреждения, также с нарушениями была сделана и терраса. Помимо дома, строитель должен был выполнить работы по электроснабжению, чего так и не сделал. По итогу суд постановил вернуть деньги истцу за некачественную работу и оплатить ей услуги оценщика.