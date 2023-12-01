Пермячка купила деревянный дом, который поели жуки

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Коттеджный поселок Исток. Екатеринбург, деревянный дом, коттедж, частный дом, экологическое мышление, лестница
Дерево не было обработано огнебиозащитными составами Фото:

Жительница Перми приобрела у частного производителя деревянный модульный дом и обнаружила, что он частично поеден жуками. Помимо этого, пермячка обнаружила еще множество дефектов, после чего пошла в суд, чтобы вернуть свои деньги. Об этом сообщается в решении на сайте Свердловского районного суда.

«Согласно заключению эксперта в соответствии с результатом натурного осмотра объекта — незавершенного строительства индивидуального жилого дома выявлены недостатки. Каркасные дощатые и чердачное перекрытие. Дощатое: деревянные конструкции повреждены насекомыми (короедами) ввиду отсутствия предварительной антисептической обработки конструкций огнебиозащитными составами», — говорится в решении. За конструкцию пермячка заплатила более одного миллиона рублей.

Также по заключению эксперта, на обрешетке крыши дома были обзолы и сучки, древесина не обработана, карнизы искривлены. Стыки облицовки дома подрядчик заполнил монтажной пеной с внешней стороны, а на самой облицовки оставил повреждения, также с нарушениями была сделана и терраса. Помимо дома, строитель должен был выполнить работы по электроснабжению, чего так и не сделал. По итогу суд постановил вернуть деньги истцу за некачественную работу и оплатить ей услуги оценщика.

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Жительница Перми приобрела у частного производителя деревянный модульный дом и обнаружила, что он частично поеден жуками. Помимо этого, пермячка обнаружила еще множество дефектов, после чего пошла в суд, чтобы вернуть свои деньги. Об этом сообщается в решении на сайте Свердловского районного суда. «Согласно заключению эксперта в соответствии с результатом натурного осмотра объекта — незавершенного строительства индивидуального жилого дома выявлены недостатки. Каркасные дощатые и чердачное перекрытие. Дощатое: деревянные конструкции повреждены насекомыми (короедами) ввиду отсутствия предварительной антисептической обработки конструкций огнебиозащитными составами», — говорится в решении. За конструкцию пермячка заплатила более одного миллиона рублей. Также по заключению эксперта, на обрешетке крыши дома были обзолы и сучки, древесина не обработана, карнизы искривлены. Стыки облицовки дома подрядчик заполнил монтажной пеной с внешней стороны, а на самой облицовки оставил повреждения, также с нарушениями была сделана и терраса. Помимо дома, строитель должен был выполнить работы по электроснабжению, чего так и не сделал. По итогу суд постановил вернуть деньги истцу за некачественную работу и оплатить ей услуги оценщика.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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