Екатеринбуржцы обнаружили труп в Академическом районе

На месте происшествия работают силовики
В Екатеринбурге на улице Краснолесья, 24 горожане обнаружили труп. На место происшествия приехали сотрудники полиции, рассказал URA.RU читатель агентства.
«Перед входом в медицинский центр лежит труп. Возле дома были слышны крики. Сейчас на место происшествия приехали сотрудники полиции», — сообщил очевидец.
Корреспондент URA.RU обратился за комментарием в СК по Свердловской области. На момент публикации ответ получить не удалось.
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