01 декабря 2023

Екатеринбуржцы обнаружили труп в Академическом районе

© Служба новостей «URA.RU»
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Избрание меры пресечения Веронике Наумовой. Екатеринбург, реанимобиль, ленинский районный суд, оказание помощи, реанимация, скорая медицинская помощь, сотрудница полиции
На месте происшествия работают силовики Фото:

В Екатеринбурге на улице Краснолесья, 24 горожане обнаружили труп. На место происшествия приехали сотрудники полиции, рассказал URA.RU читатель агентства.

«Перед входом в медицинский центр лежит труп. Возле дома были слышны крики. Сейчас на место происшествия приехали сотрудники полиции», — сообщил очевидец.

Корреспондент URA.RU обратился за комментарием в СК по Свердловской области. На момент публикации ответ получить не удалось.

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В Екатеринбурге на улице Краснолесья, 24 горожане обнаружили труп. На место происшествия приехали сотрудники полиции, рассказал URA.RU читатель агентства. «Перед входом в медицинский центр лежит труп. Возле дома были слышны крики. Сейчас на место происшествия приехали сотрудники полиции», — сообщил очевидец. Корреспондент URA.RU обратился за комментарием в СК по Свердловской области. На момент публикации ответ получить не удалось.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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