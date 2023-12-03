Медведев похвалил главу Пентагона за искреннее признание об Украине

Медведев: Остин проявил искренность, назвав истинную причину помощи США Украине
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Встреча премьер-министра России Дмитрия Медведева и губернатора ХМАО Натальи Комаровой. Ханты-Мансийск, портрет, медведев дмитрий
Ллойд Остин является прямолинейным человеком, заявил Дмитрий Медведев (на фото) Фото:
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Спецоперация РФ на Украине

Глава Пентагона Ллойд Остин проявил искренность, когда назвал реальную причину помощи США Украине — развитие американского военно-промышленного комплекса. Такое заявление сделал зампред Совбеза РФ Дмитрий Медведев.

«Министр обороны США Остин раскрыл военную тайну. Прямолинейный и простодушный человек, генерал без колебаний назвал причину участия США в конфликте между Россией и Украиной. Это… необходимость модернизации оборонной промышленности США», — написал Медведев в своем аккаунте в соцсети X. Он добавил, что истинная причина поддержки Киева кроется именно в этом, а не связана с помощью «умирающим гражданам» или «борьбой за демократию».

Остин заявил на Рейгановском форуме по национальной обороне в Калифорнии, что США проводят обширную модернизацию своей оборонной промышленной базы, а также значительно увеличили финансирование производства боеприпасов в связи с интенсивными операциями на Украине. Также член палаты представителей от Республиканской партии Марджори Тейлор Грин считает, что Вашингтон оказывает помощь Украине в целях усиления конфликта с Россией.

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Глава Пентагона Ллойд Остин проявил искренность, когда назвал реальную причину помощи США Украине — развитие американского военно-промышленного комплекса. Такое заявление сделал зампред Совбеза РФ Дмитрий Медведев. «Министр обороны США Остин раскрыл военную тайну. Прямолинейный и простодушный человек, генерал без колебаний назвал причину участия США в конфликте между Россией и Украиной. Это… необходимость модернизации оборонной промышленности США», — написал Медведев в своем аккаунте в соцсети X. Он добавил, что истинная причина поддержки Киева кроется именно в этом, а не связана с помощью «умирающим гражданам» или «борьбой за демократию». Остин заявил на Рейгановском форуме по национальной обороне в Калифорнии, что США проводят обширную модернизацию своей оборонной промышленной базы, а также значительно увеличили финансирование производства боеприпасов в связи с интенсивными операциями на Украине. Также член палаты представителей от Республиканской партии Марджори Тейлор Грин считает, что Вашингтон оказывает помощь Украине в целях усиления конфликта с Россией.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
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