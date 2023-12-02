02 декабря 2023

Челябинцы предпочитают на Новый год искусственную елку

По данным ЦУР Челябинской области, за живую ель высказалось 32% опрошенных
© Служба новостей «URA.RU»
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Алексей Текслер посетил Миасский городской округ. Миасс, елка, игрушки, новогодние украшения, шары, новый год, елочка, праздник
Через две недели в Челябинске заработают елочные базары Фото:

Центр управления регионом (ЦУР) Челябинской области запустил в соцсетях голосование — какую елку предпочитают видеть у себя дома жители. Первый день исследования показал, что большая часть челябинцев хотят поставить на Новый год искусственную елку.

«В первый день голосования за покупку живой ели на базарах проголосовало 32% респондентов, за искусственную — 64%. Остальные участники выбрали пункт — елка стоит с прошлого года», — следует из итогов первого дня голосования на странице Центра управления регионом в социальной сети в «ВКонтакте».

В ЦУР отмечают, что елочные базары в Челябинске ежегодно открываются в середине декабря. Специально отведенные для торговли места определяет мэрия. В новогодние праздники в городе открывается около сотни точек продаж хвойных деревьев.

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Центр управления регионом (ЦУР) Челябинской области запустил в соцсетях голосование — какую елку предпочитают видеть у себя дома жители. Первый день исследования показал, что большая часть челябинцев хотят поставить на Новый год искусственную елку. «В первый день голосования за покупку живой ели на базарах проголосовало 32% респондентов, за искусственную — 64%. Остальные участники выбрали пункт — елка стоит с прошлого года», — следует из итогов первого дня голосования на странице Центра управления регионом в социальной сети в «ВКонтакте». В ЦУР отмечают, что елочные базары в Челябинске ежегодно открываются в середине декабря. Специально отведенные для торговли места определяет мэрия. В новогодние праздники в городе открывается около сотни точек продаж хвойных деревьев.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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