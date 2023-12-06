Опекуна, обвиняемую в гибели Далера Бобиева, оставили в СИЗО

Вероника Наумова хочет быть дома с детьми Фото: Илья Московец © URA.RU

новость из сюжета В Екатеринбурге погиб шестилетний Далер Бобиев

Свердловский областной суд оставил без удовлетворения ходатайство о смягчении меры пресечения опекуну Веронике Наумовой, которую обвинили в смерти 6-летнего Далера Бобиева. Об этом URA.RU рассказали в пресс-службе суда.

В конце ноября Ленинский районный суд продлил срок содержания под стражей для Наумовой до 26 февраля 2024 года. Адвокат Елена Хворова подала в облсуд две апелляционные жалобы, чтобы женщину выпустили из СИЗО. На закрытом от прессы заседании ходатайства были отклонены, пояснили в суде.

Новые апелляции сторона защиты Наумовой подавать не будет. «Также до февраля не будем обращаться в вышестоящие инстанции», — пояснила URA.RU Хворова. По ее словам, Наумова чувствует себя нормально, а ее дети находятся с бабушкой.

Как писало URA.RU, Хворова представляет интересы Наумовой в суде с 20 ноября. До этого у женщины был другой защитник. Решение о смены адвоката опекун приняла сама.

История Далера Бобиева началась 26 июня. Именно в этот день Наумова сообщила о пропаже ребенка. Тысячи волонтеров, спасателей и силовиков вышли на улицы Екатеринбурга в поисках малыша. Его тело нашли 29 июня в гараже, который принадлежит семье Наумовых. После этого опекуну выдвинули обвинение и заключили под стражу. Вся актуальная информация о громком деле — в сюжете URA.RU.