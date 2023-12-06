В Екатеринбурге создают «Братство ветеранов СВО»

06 декабря 2023 в 20:07 Размер текста - 17 +

Формат работы братства пока не определен Фото: Сергей Русанов © URA.RU В Екатеринбурге в скором времени появится «Братство ветеранов СВО». Об этом в своем telegram-канале рассказал депутат гордумы Тимофей Жуков, который в апреле 2023 года вернулся с фронта с контузией. «Воинов приходит все больше, проблемы озвучивать не буду, стараемся соучаствовать по мере скромных возможностей. Решили, что назрел вопрос о создании работающего и объединяющего „Братства ветеранов СВО“», — заявил Жуков. По его словам, используют слово «братство», а не «совет» или «ассоциацию», потому что на фронте боевые действия делают чужих людей родными. «Воины становятся братьями, сестры боевых братьев — родными сестрами, дети — детьми не чужими, а матери… А матери на нашей земле святые во все времена», — считает депутат. Желающих вступить в братство он попросил обращаться к нему лично.

В Екатеринбурге в скором времени появится «Братство ветеранов СВО». Об этом в своем telegram-канале рассказал депутат гордумы Тимофей Жуков, который в апреле 2023 года вернулся с фронта с контузией. «Воинов приходит все больше, проблемы озвучивать не буду, стараемся соучаствовать по мере скромных возможностей. Решили, что назрел вопрос о создании работающего и объединяющего „Братства ветеранов СВО“», — заявил Жуков. По его словам, используют слово «братство», а не «совет» или «ассоциацию», потому что на фронте боевые действия делают чужих людей родными. «Воины становятся братьями, сестры боевых братьев — родными сестрами, дети — детьми не чужими, а матери… А матери на нашей земле святые во все времена», — считает депутат. Желающих вступить в братство он попросил обращаться к нему лично.