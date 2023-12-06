В Екатеринбурге создают «Братство ветеранов СВО»

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Военная подготовка к службе в зоне СВО. Центр Стрелец.Пермь, оружие, стрелки, спецназ, чвк, сво, армия россии, штурмовики, военный
Формат работы братства пока не определен Фото:

В Екатеринбурге в скором времени появится «Братство ветеранов СВО». Об этом в своем telegram-канале рассказал депутат гордумы Тимофей Жуков, который в апреле 2023 года вернулся с фронта с контузией.

«Воинов приходит все больше, проблемы озвучивать не буду, стараемся соучаствовать по мере скромных возможностей. Решили, что назрел вопрос о создании работающего и объединяющего „Братства ветеранов СВО“», — заявил Жуков.

По его словам, используют слово «братство», а не «совет» или «ассоциацию», потому что на фронте боевые действия делают чужих людей родными. «Воины становятся братьями, сестры боевых братьев — родными сестрами, дети — детьми не чужими, а матери… А матери на нашей земле святые во все времена», — считает депутат. Желающих вступить в братство он попросил обращаться к нему лично.

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В Екатеринбурге в скором времени появится «Братство ветеранов СВО». Об этом в своем telegram-канале рассказал депутат гордумы Тимофей Жуков, который в апреле 2023 года вернулся с фронта с контузией. «Воинов приходит все больше, проблемы озвучивать не буду, стараемся соучаствовать по мере скромных возможностей. Решили, что назрел вопрос о создании работающего и объединяющего „Братства ветеранов СВО“», — заявил Жуков. По его словам, используют слово «братство», а не «совет» или «ассоциацию», потому что на фронте боевые действия делают чужих людей родными. «Воины становятся братьями, сестры боевых братьев — родными сестрами, дети — детьми не чужими, а матери… А матери на нашей земле святые во все времена», — считает депутат. Желающих вступить в братство он попросил обращаться к нему лично.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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