В Пермском крае мигрантов проверят на наркотики, сифилис и ВИЧ-инфекцию

Многофункциональный миграционный центр Пермского края объявил торги на оказание услуг по обследованию иностранных граждан на наличие различных заболеваний. В том числе мигрантов хотят проверять на наркотики, сифилис и ВИЧ-инфекцию. На соответствующие цели запланировано потратить более 50 млн рублей.
«Описание объекта закупки — оказание услуг по проведению клинико-лабораторных исследований биоматериала иностранных граждан. Суммарное определение в крови антител к вирусу иммунодефицита человека ВИЧ-1 и ВИЧ-2. Химико-токсикологические исследования крови на 10 видов сильнодействующих наркотических веществ. Исследования на наличие бактерий Treponema pallidum (возбудитель сифилиса). Начальная и максимальная цена контракта составляет 50,1 млн рублей», — указано в техзадании на сайте госзакупок.
Обследование иностранцев будут проводить в несколько этапов. Это забор биоматериала у иностранца или лица без гражданства и транспортировка проб в лабораторию, проведение лабораторного исследования, получение результата, оформление медзаключения и выдача сертификата. По закону, мигрантам могут отказать в выдаче разрешения на временное проживание в России, а также вида на жительство, если у них имеются опасные заболевания. То же правило действует в отношении иностранцев, употребляющих наркотики. Также им грозит выдворение из РФ.
Ранее URA.RU рассказывало, что Главное управление ФССП по Пермскому краю объявило конкурс на оказание услуг по обеспечению билетами на поезд и самолет мигрантов, подлежащих выдворению из РФ. На эти цели в течение года запланировано потратить 1,2 млн рублей.
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