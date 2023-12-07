В Пермском крае мигрантов проверят на наркотики, сифилис и ВИЧ-инфекцию

© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
Областной онкологический диспансер № 2. Магнитогорск, лаборатория, медик, лекарства, медикаменты, онкология, здоровье, медицина
На лабораторные исследования биоматериалов иностранцев запланировано потратить более 50 млн рублей Фото:

Многофункциональный миграционный центр Пермского края объявил торги на оказание услуг по обследованию иностранных граждан на наличие различных заболеваний. В том числе мигрантов хотят проверять на наркотики, сифилис и ВИЧ-инфекцию. На соответствующие цели запланировано потратить более 50 млн рублей.

«Описание объекта закупки — оказание услуг по проведению клинико-лабораторных исследований биоматериала иностранных граждан. Суммарное определение в крови антител к вирусу иммунодефицита человека ВИЧ-1 и ВИЧ-2. Химико-токсикологические исследования крови на 10 видов сильнодействующих наркотических веществ. Исследования на наличие бактерий Treponema pallidum (возбудитель сифилиса). Начальная и максимальная цена контракта составляет 50,1 млн рублей», — указано в техзадании на сайте госзакупок.

Обследование иностранцев будут проводить в несколько этапов. Это забор биоматериала у иностранца или лица без гражданства и транспортировка проб в лабораторию, проведение лабораторного исследования, получение результата, оформление медзаключения и выдача сертификата. По закону, мигрантам могут отказать в выдаче разрешения на временное проживание в России, а также вида на жительство, если у них имеются опасные заболевания. То же правило действует в отношении иностранцев, употребляющих наркотики. Также им грозит выдворение из РФ.

Ранее URA.RU рассказывало, что Главное управление ФССП по Пермскому краю объявило конкурс на оказание услуг по обеспечению билетами на поезд и самолет мигрантов, подлежащих выдворению из РФ. На эти цели в течение года запланировано потратить 1,2 млн рублей.

Если вы хотите сообщить новость, напишите нам

Главные новости Перми и края уже в твоем телефоне — Telegram-канал «Большая Пермь». Подпишитесь, нажмите на ссылку.

Все главные новости России и мира - коротко в одном письме. Подписывайтесь на нашу ежедневную рассылку!
На почту выслано письмо с ссылкой. Перейдите по ней, чтобы завершить процедуру подписки.
Многофункциональный миграционный центр Пермского края объявил торги на оказание услуг по обследованию иностранных граждан на наличие различных заболеваний. В том числе мигрантов хотят проверять на наркотики, сифилис и ВИЧ-инфекцию. На соответствующие цели запланировано потратить более 50 млн рублей. «Описание объекта закупки — оказание услуг по проведению клинико-лабораторных исследований биоматериала иностранных граждан. Суммарное определение в крови антител к вирусу иммунодефицита человека ВИЧ-1 и ВИЧ-2. Химико-токсикологические исследования крови на 10 видов сильнодействующих наркотических веществ. Исследования на наличие бактерий Treponema pallidum (возбудитель сифилиса). Начальная и максимальная цена контракта составляет 50,1 млн рублей», — указано в техзадании на сайте госзакупок. Обследование иностранцев будут проводить в несколько этапов. Это забор биоматериала у иностранца или лица без гражданства и транспортировка проб в лабораторию, проведение лабораторного исследования, получение результата, оформление медзаключения и выдача сертификата. По закону, мигрантам могут отказать в выдаче разрешения на временное проживание в России, а также вида на жительство, если у них имеются опасные заболевания. То же правило действует в отношении иностранцев, употребляющих наркотики. Также им грозит выдворение из РФ. Ранее URA.RU рассказывало, что Главное управление ФССП по Пермскому краю объявило конкурс на оказание услуг по обеспечению билетами на поезд и самолет мигрантов, подлежащих выдворению из РФ. На эти цели в течение года запланировано потратить 1,2 млн рублей.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям

{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
Загрузка...