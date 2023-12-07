В Пермском крае мигрантов проверят на наркотики, сифилис и ВИЧ-инфекцию

07 декабря 2023 в 16:11 Размер текста - 17 +

На лабораторные исследования биоматериалов иностранцев запланировано потратить более 50 млн рублей Фото: Илья Московец © URA.RU Многофункциональный миграционный центр Пермского края объявил торги на оказание услуг по обследованию иностранных граждан на наличие различных заболеваний. В том числе мигрантов хотят проверять на наркотики, сифилис и ВИЧ-инфекцию. На соответствующие цели запланировано потратить более 50 млн рублей. «Описание объекта закупки — оказание услуг по проведению клинико-лабораторных исследований биоматериала иностранных граждан. Суммарное определение в крови антител к вирусу иммунодефицита человека ВИЧ-1 и ВИЧ-2. Химико-токсикологические исследования крови на 10 видов сильнодействующих наркотических веществ. Исследования на наличие бактерий Treponema pallidum (возбудитель сифилиса). Начальная и максимальная цена контракта составляет 50,1 млн рублей», — указано в техзадании на сайте госзакупок. Обследование иностранцев будут проводить в несколько этапов. Это забор биоматериала у иностранца или лица без гражданства и транспортировка проб в лабораторию, проведение лабораторного исследования, получение результата, оформление медзаключения и выдача сертификата. По закону, мигрантам могут отказать в выдаче разрешения на временное проживание в России, а также вида на жительство, если у них имеются опасные заболевания. То же правило действует в отношении иностранцев, употребляющих наркотики. Также им грозит выдворение из РФ. Ранее URA.RU рассказывало, что Главное управление ФССП по Пермскому краю объявило конкурс на оказание услуг по обеспечению билетами на поезд и самолет мигрантов, подлежащих выдворению из РФ. На эти цели в течение года запланировано потратить 1,2 млн рублей. Если вы хотите сообщить новость, напишите нам

Многофункциональный миграционный центр Пермского края объявил торги на оказание услуг по обследованию иностранных граждан на наличие различных заболеваний. В том числе мигрантов хотят проверять на наркотики, сифилис и ВИЧ-инфекцию. На соответствующие цели запланировано потратить более 50 млн рублей. «Описание объекта закупки — оказание услуг по проведению клинико-лабораторных исследований биоматериала иностранных граждан. Суммарное определение в крови антител к вирусу иммунодефицита человека ВИЧ-1 и ВИЧ-2. Химико-токсикологические исследования крови на 10 видов сильнодействующих наркотических веществ. Исследования на наличие бактерий Treponema pallidum (возбудитель сифилиса). Начальная и максимальная цена контракта составляет 50,1 млн рублей», — указано в техзадании на сайте госзакупок. Обследование иностранцев будут проводить в несколько этапов. Это забор биоматериала у иностранца или лица без гражданства и транспортировка проб в лабораторию, проведение лабораторного исследования, получение результата, оформление медзаключения и выдача сертификата. По закону, мигрантам могут отказать в выдаче разрешения на временное проживание в России, а также вида на жительство, если у них имеются опасные заболевания. То же правило действует в отношении иностранцев, употребляющих наркотики. Также им грозит выдворение из РФ. Ранее URA.RU рассказывало, что Главное управление ФССП по Пермскому краю объявило конкурс на оказание услуг по обеспечению билетами на поезд и самолет мигрантов, подлежащих выдворению из РФ. На эти цели в течение года запланировано потратить 1,2 млн рублей.