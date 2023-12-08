Подозреваемому в коррупции свердловскому экс-мэру предложили уехать на Украину

Уход добровольцем на фронт освободит бывшего главу от уголовного преследования Фото: Екатерина Сычкова © URA.RU

Бывшему главе Каменского городского округа (Свердловская область) Сергею Белоусову предложили уехать в качестве добровольца поучаствовать в спецоперации на Украине. По словам источника URA.RU, такой шаг спасет подозреваемого во взяточничестве экс-мэра от уголовного преследования.

«Белоусову силовики предложили такого рода сделку: если он согласится подписать контракт с военными и уехать на фронт, то его дело, образно говоря, „замнут“. Но окончательного решения он пока не принял», — говорит источник в региональном правительстве (сам экс-мэр на звонки и сообщения корреспондента не ответил).

Сергей Белоусов в 2002—2012 годах занимался индивидуальным предпринимательством. В 2008 и 2012 годах избирался депутатом Каменской думы четвертого и пятого созывов. Управлял округом с 2012 года и трижды переизбирался на руководящий пост. В 2023 году силовики провели обыски в его доме и в офисе из-за подозрений в получении взяток на общую сумму пять миллионов рублей. В конце сентября депутаты думы отправили его в отставку — до выборов обязанности исполняет Алексей Кошкаров.