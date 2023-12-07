07 декабря 2023

В ХМАО у самолета во время взлета сработала сигнализация открытия двери

© Служба новостей «URA.RU»
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Чешский самолет на УЗГА. ЕКатеринбург, запасный выход, иллюминатор
У самолета сработала сигнализация открытия двери Фото:

В аэропорту Сургута у самолета авиакомпании Somon Air во время взлета сработала сигнализация открытия двери. Из-за этого пилотам пришлось прервать полет в Таджикистан.

«Аэропорт Сургут. Прерванный взлет по причине срабатывания сигнализации об открытии двери. Самолет В 739/М, RA-VQBBL, рейс SMR 260 Сургут — Худжанд. Эксплуатант — авиакомпании „Сомон ЭИР“», — говорится в публикации telegram-канала Aviaincident.

Агентство направило запрос в авиакомпанию с просьбой прокомментировать ситуацию. На момент публикации новости ответ получен не был.

Ранее URA.RU рассказывало, что в Тюмени задерживается рейс в Уфу и опаздывают борты из ХМАО и ЯНАО. Вылет отложили почти на шесть часов.

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В аэропорту Сургута у самолета авиакомпании Somon Air во время взлета сработала сигнализация открытия двери. Из-за этого пилотам пришлось прервать полет в Таджикистан. «Аэропорт Сургут. Прерванный взлет по причине срабатывания сигнализации об открытии двери. Самолет В 739/М, RA-VQBBL, рейс SMR 260 Сургут — Худжанд. Эксплуатант — авиакомпании „Сомон ЭИР“», — говорится в публикации telegram-канала Aviaincident. Агентство направило запрос в авиакомпанию с просьбой прокомментировать ситуацию. На момент публикации новости ответ получен не был. Ранее URA.RU рассказывало, что в Тюмени задерживается рейс в Уфу и опаздывают борты из ХМАО и ЯНАО. Вылет отложили почти на шесть часов.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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