В ХМАО у самолета во время взлета сработала сигнализация открытия двери

В аэропорту Сургута у самолета авиакомпании Somon Air во время взлета сработала сигнализация открытия двери. Из-за этого пилотам пришлось прервать полет в Таджикистан.
«Аэропорт Сургут. Прерванный взлет по причине срабатывания сигнализации об открытии двери. Самолет В 739/М, RA-VQBBL, рейс SMR 260 Сургут — Худжанд. Эксплуатант — авиакомпании „Сомон ЭИР“», — говорится в публикации telegram-канала Aviaincident.
Агентство направило запрос в авиакомпанию с просьбой прокомментировать ситуацию. На момент публикации новости ответ получен не был.
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