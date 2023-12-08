В Тюмени задерживается рейс в Уфу и опаздывают борты из ХМАО и ЯНАО

08 декабря 2023 в 09:50 Размер текста - 17 +

Задерживаются на вылет и опаздывают рейсы «ЮТэйр», АК «Ямал» и Red Wings Фото: Александр Кулаковский © URA.RU В Тюмени почти на шесть часов задерживается вылет рейса в Уфу авиакомпании «ЮТэйр». Информация представлена на онлайн-табло аэропорта Рощино. Также отложен прилет сразу четырех бортов. «Рейсы авиакомпании „ЮТэйр“, Тюмень — Уфа. По расписанию — 06:05, расчетное время — 11:50», — такие данные приводятся на онлайн-табло Рощино. По данным справочной аэропорта, задержка связана с решением перевозчика. Авиакомпания изменила время вылета. Также в Тюмень вовремя не прилетят несколько рейсов. Самолет «ЮТэйр» из Сургута прибудет почти на три часа позднее, в 11:35. Борт того же перевозчика из Уфы опоздает почти на 5,5 часов и приземлится в 16:20. Рейсы АК «Ямал» и Red Wings из Салехарда прибудут в 13:30, с опозданием в 01:25.

В Тюмени почти на шесть часов задерживается вылет рейса в Уфу авиакомпании «ЮТэйр». Информация представлена на онлайн-табло аэропорта Рощино. Также отложен прилет сразу четырех бортов. «Рейсы авиакомпании „ЮТэйр“, Тюмень — Уфа. По расписанию — 06:05, расчетное время — 11:50», — такие данные приводятся на онлайн-табло Рощино. По данным справочной аэропорта, задержка связана с решением перевозчика. Авиакомпания изменила время вылета. Также в Тюмень вовремя не прилетят несколько рейсов. Самолет «ЮТэйр» из Сургута прибудет почти на три часа позднее, в 11:35. Борт того же перевозчика из Уфы опоздает почти на 5,5 часов и приземлится в 16:20. Рейсы АК «Ямал» и Red Wings из Салехарда прибудут в 13:30, с опозданием в 01:25.