В Тюмени задерживается рейс в Уфу и опаздывают борты из ХМАО и ЯНАО

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Первый полёт самолета «Виктор Черномырдин» (Boeing-767) авиакомпании Utair из аэропорта Сургут , utair, авиация, самолет, ютэир, ютейр
Задерживаются на вылет и опаздывают рейсы «ЮТэйр», АК «Ямал» и Red Wings Фото:

В Тюмени почти на шесть часов задерживается вылет рейса в Уфу авиакомпании «ЮТэйр». Информация представлена на онлайн-табло аэропорта Рощино. Также отложен прилет сразу четырех бортов.

«Рейсы авиакомпании „ЮТэйр“, Тюмень — Уфа. По расписанию — 06:05, расчетное время — 11:50», — такие данные приводятся на онлайн-табло Рощино.

По данным справочной аэропорта, задержка связана с решением перевозчика. Авиакомпания изменила время вылета.

Также в Тюмень вовремя не прилетят несколько рейсов. Самолет «ЮТэйр» из Сургута прибудет почти на три часа позднее, в 11:35. Борт того же перевозчика из Уфы опоздает почти на 5,5 часов и приземлится в 16:20. Рейсы АК «Ямал» и Red Wings из Салехарда прибудут в 13:30, с опозданием в 01:25.

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В Тюмени почти на шесть часов задерживается вылет рейса в Уфу авиакомпании «ЮТэйр». Информация представлена на онлайн-табло аэропорта Рощино. Также отложен прилет сразу четырех бортов. «Рейсы авиакомпании „ЮТэйр“, Тюмень — Уфа. По расписанию — 06:05, расчетное время — 11:50», — такие данные приводятся на онлайн-табло Рощино. По данным справочной аэропорта, задержка связана с решением перевозчика. Авиакомпания изменила время вылета. Также в Тюмень вовремя не прилетят несколько рейсов. Самолет «ЮТэйр» из Сургута прибудет почти на три часа позднее, в 11:35. Борт того же перевозчика из Уфы опоздает почти на 5,5 часов и приземлится в 16:20. Рейсы АК «Ямал» и Red Wings из Салехарда прибудут в 13:30, с опозданием в 01:25.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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