09 декабря 2023

В Перми у автовокзала пропал 37-летний мужчина с татуировкой в виде иероглифа. Фото

© Служба новостей «URA.RU»
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Мужчина пропал и не выходит на связь с близкими с 8 декабря (архивное фото) Фото:

Прикамские волонтеры ищут 37-летнего Руслана Балтачева. В последний раз мужчину с татуировкой в виде иероглифа видели в районе автовокзала в Свердловском районе Перми, передают волонтеры отряда «ПрикамьеПоиск».

«В Перми 8 декабря 2023 года около 6:00 находился в районе автовокзала в Свердловском районе. В настоящее время его местонахождение неизвестно. Приметы мужчины: рост 170-175 см, худощавое телосложение, черные волосы, карие глаза карие, носит очки, на левом предплечье — татуировка иероглифов», — указано в telegram-канале отряда.

В день исчезновения пропавший был одет в синюю вязаную шапку с помпоном и темно-синюю куртку до колен. С собой у него была дорожная сумка с эмблемой ЦСКА.

О местонахождении мужчины ничего не известно с 8 декабря
О местонахождении мужчины ничего не известно с 8 декабря
Фото:

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Прикамские волонтеры ищут 37-летнего Руслана Балтачева. В последний раз мужчину с татуировкой в виде иероглифа видели в районе автовокзала в Свердловском районе Перми, передают волонтеры отряда «ПрикамьеПоиск». «В Перми 8 декабря 2023 года около 6:00 находился в районе автовокзала в Свердловском районе. В настоящее время его местонахождение неизвестно. Приметы мужчины: рост 170-175 см, худощавое телосложение, черные волосы, карие глаза карие, носит очки, на левом предплечье — татуировка иероглифов», — указано в telegram-канале отряда. В день исчезновения пропавший был одет в синюю вязаную шапку с помпоном и темно-синюю куртку до колен. С собой у него была дорожная сумка с эмблемой ЦСКА.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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