Прикамские волонтеры ищут 37-летнего Руслана Балтачева. В последний раз мужчину с татуировкой в виде иероглифа видели в районе автовокзала в Свердловском районе Перми, передают волонтеры отряда «ПрикамьеПоиск».
«В Перми 8 декабря 2023 года около 6:00 находился в районе автовокзала в Свердловском районе. В настоящее время его местонахождение неизвестно. Приметы мужчины: рост 170-175 см, худощавое телосложение, черные волосы, карие глаза карие, носит очки, на левом предплечье — татуировка иероглифов», — указано в telegram-канале отряда.
В день исчезновения пропавший был одет в синюю вязаную шапку с помпоном и темно-синюю куртку до колен. С собой у него была дорожная сумка с эмблемой ЦСКА.
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