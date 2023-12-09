В Перми у автовокзала пропал 37-летний мужчина с татуировкой в виде иероглифа. Фото

10 декабря 2023 в 23:09 Размер текста - 17 +

Мужчина пропал и не выходит на связь с близкими с 8 декабря (архивное фото) Фото: Алексей_Гайнов © URA.RU Прикамские волонтеры ищут 37-летнего Руслана Балтачева. В последний раз мужчину с татуировкой в виде иероглифа видели в районе автовокзала в Свердловском районе Перми, передают волонтеры отряда «ПрикамьеПоиск». «В Перми 8 декабря 2023 года около 6:00 находился в районе автовокзала в Свердловском районе. В настоящее время его местонахождение неизвестно. Приметы мужчины: рост 170-175 см, худощавое телосложение, черные волосы, карие глаза карие, носит очки, на левом предплечье — татуировка иероглифов», — указано в telegram-канале отряда. В день исчезновения пропавший был одет в синюю вязаную шапку с помпоном и темно-синюю куртку до колен. С собой у него была дорожная сумка с эмблемой ЦСКА. О местонахождении мужчины ничего не известно с 8 декабря Фото: telegram-канал «ПрикамьеПОИСК»

Прикамские волонтеры ищут 37-летнего Руслана Балтачева. В последний раз мужчину с татуировкой в виде иероглифа видели в районе автовокзала в Свердловском районе Перми, передают волонтеры отряда «ПрикамьеПоиск». «В Перми 8 декабря 2023 года около 6:00 находился в районе автовокзала в Свердловском районе. В настоящее время его местонахождение неизвестно. Приметы мужчины: рост 170-175 см, худощавое телосложение, черные волосы, карие глаза карие, носит очки, на левом предплечье — татуировка иероглифов», — указано в telegram-канале отряда. В день исчезновения пропавший был одет в синюю вязаную шапку с помпоном и темно-синюю куртку до колен. С собой у него была дорожная сумка с эмблемой ЦСКА.