Власти Украины попросили Запад заменить самолеты советского производства

© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
Вооруженные силы Украины. stock, су-27, авиация, истребитель, всу, ввс украины, stock
В ВСУ сообщили, что Украина хотела бы получить 150 самолетов от стран Запада Фото:

Украина хочет получить от Запада 150 боевых самолетов, чтобы заменить технику советского производства. Об этом заявил представитель Воздушных сил Вооруженных сил Украины (ВСУ) Юрий Игнат.

«В целом уже было озвучено, сколько нужно Украине самолетов такого [западного] типа. Речь идет о 150 [самолетах] плюс учебных — это в конечном результате, когда мы уже полностью заменим парк советской техники», — сказал Игнат в эфире телеканала «Рада». Также он отмечает, что американский истребитель F-16 — это основной боевой самолет, который должны предоставить Украине.

Ранее Украина начала все настойчивее требовать у Запада, чтобы они начали поставку американских истребителей F-16. Причиной является превосходство российского Су-35 над украинскими самолетами.

Подписка на URA.RU в Telegram - удобный способ быть в курсе важных новостей! Подписывайтесь и будьте в центре событий. Подписаться.

Все главные новости России и мира - коротко в одном письме. Подписывайтесь на нашу ежедневную рассылку!
На почту выслано письмо с ссылкой. Перейдите по ней, чтобы завершить процедуру подписки.
Украина хочет получить от Запада 150 боевых самолетов, чтобы заменить технику советского производства. Об этом заявил представитель Воздушных сил Вооруженных сил Украины (ВСУ) Юрий Игнат. «В целом уже было озвучено, сколько нужно Украине самолетов такого [западного] типа. Речь идет о 150 [самолетах] плюс учебных — это в конечном результате, когда мы уже полностью заменим парк советской техники», — сказал Игнат в эфире телеканала «Рада». Также он отмечает, что американский истребитель F-16 — это основной боевой самолет, который должны предоставить Украине. Ранее Украина начала все настойчивее требовать у Запада, чтобы они начали поставку американских истребителей F-16. Причиной является превосходство российского Су-35 над украинскими самолетами.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям

{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
Загрузка...