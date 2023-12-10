Власти Украины попросили Запад заменить самолеты советского производства

10 декабря 2023 в 14:35 Размер текста - 17 +

В ВСУ сообщили, что Украина хотела бы получить 150 самолетов от стран Запада Фото: Министерство обороны Украины Украина хочет получить от Запада 150 боевых самолетов, чтобы заменить технику советского производства. Об этом заявил представитель Воздушных сил Вооруженных сил Украины (ВСУ) Юрий Игнат. «В целом уже было озвучено, сколько нужно Украине самолетов такого [западного] типа. Речь идет о 150 [самолетах] плюс учебных — это в конечном результате, когда мы уже полностью заменим парк советской техники», — сказал Игнат в эфире телеканала «Рада». Также он отмечает, что американский истребитель F-16 — это основной боевой самолет, который должны предоставить Украине. Ранее Украина начала все настойчивее требовать у Запада, чтобы они начали поставку американских истребителей F-16. Причиной является превосходство российского Су-35 над украинскими самолетами.

Украина хочет получить от Запада 150 боевых самолетов, чтобы заменить технику советского производства. Об этом заявил представитель Воздушных сил Вооруженных сил Украины (ВСУ) Юрий Игнат. «В целом уже было озвучено, сколько нужно Украине самолетов такого [западного] типа. Речь идет о 150 [самолетах] плюс учебных — это в конечном результате, когда мы уже полностью заменим парк советской техники», — сказал Игнат в эфире телеканала «Рада». Также он отмечает, что американский истребитель F-16 — это основной боевой самолет, который должны предоставить Украине. Ранее Украина начала все настойчивее требовать у Запада, чтобы они начали поставку американских истребителей F-16. Причиной является превосходство российского Су-35 над украинскими самолетами.