Маткапитал в Челябинской области проиндексируют на 7,5 процента

Материнский капитал проиндексируют на уровень инфляции Фото: Екатерина Сычкова © URA.RU

Сумма маткапитала для челябинских семей, которые пока не воспользовались им, будет увеличена на 7,5 процента. Индексация произойдет 1 февраля, сообщили 11 декабря в пресс-службе отделения Социального фонда России по Челябинской области.

«С 1 февраля 2024 года повысится сумма материнского капитала всем семьям региона, которые до сих пор не воспользовались им. Индексацию на 7,5 процента также получат родители, сохранившие часть средств сертификата», — уточнили в пресс-службе отделения соцфонда.

Всего в Челябинской области сертификат на материнский капитал получили 353 тысячи 732 семьи. Из них более двух третей уже полностью распорядились полученными средствами.

Материнский капитал индексируется раз в год на уровень инфляции. По прогнозу Минэкономразвития РФ, она составит в 2023 году 7,5 процента. С 1 февраля размер материнского капитала на первого ребенка вырастет до 630 тысячи рублей. Маткапитал на второго ребенка вырастет до 833,8 тысячи рублей.