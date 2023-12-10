10 декабря 2023

Маткапитал в Челябинской области проиндексируют на 7,5 процента

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Материнский капитал проиндексируют на уровень инфляции Фото:

Сумма маткапитала для челябинских семей, которые пока не воспользовались им, будет увеличена на 7,5 процента. Индексация произойдет 1 февраля, сообщили 11 декабря в пресс-службе отделения Социального фонда России по Челябинской области.

«С 1 февраля 2024 года повысится сумма материнского капитала всем семьям региона, которые до сих пор не воспользовались им. Индексацию на 7,5 процента также получат родители, сохранившие часть средств сертификата», — уточнили в пресс-службе отделения соцфонда.

Всего в Челябинской области сертификат на материнский капитал получили 353 тысячи 732 семьи. Из них более двух третей уже полностью распорядились полученными средствами.

Материнский капитал индексируется раз в год на уровень инфляции. По прогнозу Минэкономразвития РФ, она составит в 2023 году 7,5 процента. С 1 февраля размер материнского капитала на первого ребенка вырастет до 630 тысячи рублей. Маткапитал на второго ребенка вырастет до 833,8 тысячи рублей.

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Сумма маткапитала для челябинских семей, которые пока не воспользовались им, будет увеличена на 7,5 процента. Индексация произойдет 1 февраля, сообщили 11 декабря в пресс-службе отделения Социального фонда России по Челябинской области. «С 1 февраля 2024 года повысится сумма материнского капитала всем семьям региона, которые до сих пор не воспользовались им. Индексацию на 7,5 процента также получат родители, сохранившие часть средств сертификата», — уточнили в пресс-службе отделения соцфонда. Всего в Челябинской области сертификат на материнский капитал получили 353 тысячи 732 семьи. Из них более двух третей уже полностью распорядились полученными средствами. Материнский капитал индексируется раз в год на уровень инфляции. По прогнозу Минэкономразвития РФ, она составит в 2023 году 7,5 процента. С 1 февраля размер материнского капитала на первого ребенка вырастет до 630 тысячи рублей. Маткапитал на второго ребенка вырастет до 833,8 тысячи рублей.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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