Боррель потребовал дать Украине прочные гарантии безопасности

Еврокомиссия разработала «продвинутые гарантии безопасности» для Киева, которые позже предложила странам Евросоюза. Они заключаются в расширении Еврофонда мира, которое нужно для финансирования новых поставок вооружения на Украину. Об этом сообщил глава внешнеполитической службы ЕС Жозеп Боррель.
«По Украине мы представим продвинутые гарантии безопасности, которые позднее на этой неделе будут вынесены на саммит ЕС», — передает ТАСС слова Борреля, которые он сказал во время прибытия на встречу глав МИД ЕС. По его словам, министры тоже обсудят, какие действия нужно будет предпринять по предложению о расширении поддержки. Саммит ЕС пройдет 14—15 декабря.
Также Боррель отметил, что министры должны дать ему полномочия представить на саммите гарантии безопасности Евросоюза. Они заключаются в координации двусторонних соглашений между Украиной и странами ЕС и в расширении Европейского фонда мира.
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