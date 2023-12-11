Челябинским детям с диабетом не выдают жизненно важные датчики контроля глюкозы

В Челябинской области детям с диабетом не выдают жизненно необходимые системы контроля глюкозы. Об отсутствии датчиков URA.RU сообщили несколько семей.
«Моему ребенку 12 лет. В прошлом году ему недодали около шести датчиков, в этом 11 датчиков. В год должны предоставлять примерно 26 сенсоров. Покупаем недостающие сами, один стоит 4950 рублей», — рассказала URA.RU челябинцка Алена Ш.
Мама ребенка уточнила, что планирует идти в суд за возмещением затрат на покупку недостающих сенсоров. С аналогичной проблемой обратилась Катерина Н., чей ребенок за два года недополучил 18 датчиков. Последнюю систему мониторинга выдали в начале сентября. По ее словам, за два года в общей сложности девять месяцев они покупали медсредства сами.
URA.RU запросил комментарий по объему предоставления систем мониторинга глюкозы детям с диабетом в пресс-службе минздрава Челябинской области. К моменту публикации новости овтет на него не поступал.
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