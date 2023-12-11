Челябинским детям с диабетом не выдают жизненно важные датчики контроля глюкозы

11 декабря 2023 в 17:00 Размер текста - 17 +

Пациентов с диабетом должны обеспечить бесплатными медсредствами (фото из архива) Фото: Александр Елизаров © URA.RU В Челябинской области детям с диабетом не выдают жизненно необходимые системы контроля глюкозы. Об отсутствии датчиков URA.RU сообщили несколько семей. «Моему ребенку 12 лет. В прошлом году ему недодали около шести датчиков, в этом 11 датчиков. В год должны предоставлять примерно 26 сенсоров. Покупаем недостающие сами, один стоит 4950 рублей», — рассказала URA.RU челябинцка Алена Ш. Мама ребенка уточнила, что планирует идти в суд за возмещением затрат на покупку недостающих сенсоров. С аналогичной проблемой обратилась Катерина Н., чей ребенок за два года недополучил 18 датчиков. Последнюю систему мониторинга выдали в начале сентября. По ее словам, за два года в общей сложности девять месяцев они покупали медсредства сами. URA.RU запросил комментарий по объему предоставления систем мониторинга глюкозы детям с диабетом в пресс-службе минздрава Челябинской области. К моменту публикации новости овтет на него не поступал.

В Челябинской области детям с диабетом не выдают жизненно необходимые системы контроля глюкозы. Об отсутствии датчиков URA.RU сообщили несколько семей. «Моему ребенку 12 лет. В прошлом году ему недодали около шести датчиков, в этом 11 датчиков. В год должны предоставлять примерно 26 сенсоров. Покупаем недостающие сами, один стоит 4950 рублей», — рассказала URA.RU челябинцка Алена Ш. Мама ребенка уточнила, что планирует идти в суд за возмещением затрат на покупку недостающих сенсоров. С аналогичной проблемой обратилась Катерина Н., чей ребенок за два года недополучил 18 датчиков. Последнюю систему мониторинга выдали в начале сентября. По ее словам, за два года в общей сложности девять месяцев они покупали медсредства сами. URA.RU запросил комментарий по объему предоставления систем мониторинга глюкозы детям с диабетом в пресс-службе минздрава Челябинской области. К моменту публикации новости овтет на него не поступал.