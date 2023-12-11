Челябинским детям с диабетом не выдают жизненно важные датчики контроля глюкозы

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Клипарт по теме Медицина. Ханты-Мансийск, диабет
Пациентов с диабетом должны обеспечить бесплатными медсредствами (фото из архива) Фото:

В Челябинской области детям с диабетом не выдают жизненно необходимые системы контроля глюкозы. Об отсутствии датчиков URA.RU сообщили несколько семей.

«Моему ребенку 12 лет. В прошлом году ему недодали около шести датчиков, в этом 11 датчиков. В год должны предоставлять примерно 26 сенсоров. Покупаем недостающие сами, один стоит 4950 рублей», — рассказала URA.RU челябинцка Алена Ш.

Мама ребенка уточнила, что планирует идти в суд за возмещением затрат на покупку недостающих сенсоров. С аналогичной проблемой обратилась Катерина Н., чей ребенок за два года недополучил 18 датчиков. Последнюю систему мониторинга выдали в начале сентября. По ее словам, за два года в общей сложности девять месяцев они покупали медсредства сами.

URA.RU запросил комментарий по объему предоставления систем мониторинга глюкозы детям с диабетом в пресс-службе минздрава Челябинской области. К моменту публикации новости овтет на него не поступал.

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В Челябинской области детям с диабетом не выдают жизненно необходимые системы контроля глюкозы. Об отсутствии датчиков URA.RU сообщили несколько семей. «Моему ребенку 12 лет. В прошлом году ему недодали около шести датчиков, в этом 11 датчиков. В год должны предоставлять примерно 26 сенсоров. Покупаем недостающие сами, один стоит 4950 рублей», — рассказала URA.RU челябинцка Алена Ш. Мама ребенка уточнила, что планирует идти в суд за возмещением затрат на покупку недостающих сенсоров. С аналогичной проблемой обратилась Катерина Н., чей ребенок за два года недополучил 18 датчиков. Последнюю систему мониторинга выдали в начале сентября. По ее словам, за два года в общей сложности девять месяцев они покупали медсредства сами. URA.RU запросил комментарий по объему предоставления систем мониторинга глюкозы детям с диабетом в пресс-службе минздрава Челябинской области. К моменту публикации новости овтет на него не поступал.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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