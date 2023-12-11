В Екатеринбурге из-за голодающего отца Миши Бахтина экстренно собирают врачей

11 декабря 2023 в 19:24 Размер текста - 17 +

В уральской столице пройдет повторный врачебный консилиум по Мише Бахтину Фото: Владимир Жабриков © URA.RU новость из сюжета Родители Миши Бахтина со СМА борются за дорогостоящий препарат Министерство здравоохранения Свердловской области организует проведение врачебного консилиума по ситуации с трехлетним Мишей Бахтиным со СМА (спинальная мышечная атрофия) из Екатеринбурга. Об этом URA.RU рассказала представитель семьи Юлия Липинская. Такое решение было принято после того, как отец мальчика Дмитрий Бахтин объявил голодовку, выйдя на пикет к зданию регионального ведомства. «Губернатор Свердловской области Евгений Куйвашев дал распоряжение обеспечить ребенка лечением. В минздраве Свердловской области данную информацию подтвердили. Консилиум по назначению препарата „Рисдиплам“ пройдет завтра на базе ОДКБ в 14:00», — сказала Липинская. Родители Миши Бахтина три года ведут борьбу за жизнь своего сына, у которого спинальная мышечная атрофия (СМА). Мальчику был поставлен препарат «Золгенсма» стоимостью 160 миллионов рублей. Сумму собрали неравнодушные россияне. Позже семья Бахтиных решила продолжить терапию «Рисдипламом». Они обратились за постановкой препарата в минздрав Свердловской области, но получили отказ. Дмитрий Бахтин уже выходил на одиночный пикет к зданию правительства России, резиденции свердловского губернатора и на Красную площадь. Полная история борьбы за жизнь малыша — в сюжете URA.RU.

Министерство здравоохранения Свердловской области организует проведение врачебного консилиума по ситуации с трехлетним Мишей Бахтиным со СМА (спинальная мышечная атрофия) из Екатеринбурга. Об этом URA.RU рассказала представитель семьи Юлия Липинская. Такое решение было принято после того, как отец мальчика Дмитрий Бахтин объявил голодовку, выйдя на пикет к зданию регионального ведомства. «Губернатор Свердловской области Евгений Куйвашев дал распоряжение обеспечить ребенка лечением. В минздраве Свердловской области данную информацию подтвердили. Консилиум по назначению препарата „Рисдиплам“ пройдет завтра на базе ОДКБ в 14:00», — сказала Липинская. Родители Миши Бахтина три года ведут борьбу за жизнь своего сына, у которого спинальная мышечная атрофия (СМА). Мальчику был поставлен препарат «Золгенсма» стоимостью 160 миллионов рублей. Сумму собрали неравнодушные россияне. Позже семья Бахтиных решила продолжить терапию «Рисдипламом». Они обратились за постановкой препарата в минздрав Свердловской области, но получили отказ. Дмитрий Бахтин уже выходил на одиночный пикет к зданию правительства России, резиденции свердловского губернатора и на Красную площадь. Полная история борьбы за жизнь малыша — в сюжете URA.RU.