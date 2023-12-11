11 декабря 2023

В ХМАО будут судить бизнесмена за незаконные АГЗС

© Служба новостей «URA.RU»
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Путинский автобан Р-242 «Пермь – Екатеринбург». Свердловская область, опасно, азот, предупреждение, агзс
Бизнесмен из ХМАО получил порядка 60 млн рублей дохода с нелегальных АГЗС Фото:

В Нефтеюганске (ХМАО) будут судить предпринимателя за автогазозаправочные станции, на которые у него не было лицензии. Прокуратура ХМАО на официальном сайте сообщила, что бизнесмен получил больше 58 миллионов рублей дохода с незаконных АГЗС.

«Обвиняемый осуществлял на территории автономного округа незаконную деятельность пяти АГЗС, относящихся к объектам III класса опасности: объекты работали без соответствующей лицензии. Доход от незаконной предпринимательской деятельности составил свыше 58 млн рублей», — сообщили в ведомстве.

Станции располагались в Нефтеюганске, Нефтеюганском районе и Сургуте. Прокуратура завела на бизнесмена уголовное дело за незаконное предпринимательство. Материалы направлены в в Нефтеюганский районный суд.

Ранее URA.RU писало, что в ХМАО открылись нелегальные АГЗС, из-за которых Генпрокуратура наказала Ростехнадзор. Они размещены в жилом секторе под видом незавершенной АЗС.

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В Нефтеюганске (ХМАО) будут судить предпринимателя за автогазозаправочные станции, на которые у него не было лицензии. Прокуратура ХМАО на официальном сайте сообщила, что бизнесмен получил больше 58 миллионов рублей дохода с незаконных АГЗС. «Обвиняемый осуществлял на территории автономного округа незаконную деятельность пяти АГЗС, относящихся к объектам III класса опасности: объекты работали без соответствующей лицензии. Доход от незаконной предпринимательской деятельности составил свыше 58 млн рублей», — сообщили в ведомстве. Станции располагались в Нефтеюганске, Нефтеюганском районе и Сургуте. Прокуратура завела на бизнесмена уголовное дело за незаконное предпринимательство. Материалы направлены в в Нефтеюганский районный суд. Ранее URA.RU писало, что в ХМАО открылись нелегальные АГЗС, из-за которых Генпрокуратура наказала Ростехнадзор. Они размещены в жилом секторе под видом незавершенной АЗС.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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