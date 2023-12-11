В ХМАО будут судить бизнесмена за незаконные АГЗС

В Нефтеюганске (ХМАО) будут судить предпринимателя за автогазозаправочные станции, на которые у него не было лицензии. Прокуратура ХМАО на официальном сайте сообщила, что бизнесмен получил больше 58 миллионов рублей дохода с незаконных АГЗС.
«Обвиняемый осуществлял на территории автономного округа незаконную деятельность пяти АГЗС, относящихся к объектам III класса опасности: объекты работали без соответствующей лицензии. Доход от незаконной предпринимательской деятельности составил свыше 58 млн рублей», — сообщили в ведомстве.
Станции располагались в Нефтеюганске, Нефтеюганском районе и Сургуте. Прокуратура завела на бизнесмена уголовное дело за незаконное предпринимательство. Материалы направлены в в Нефтеюганский районный суд.
Ранее URA.RU писало, что в ХМАО открылись нелегальные АГЗС, из-за которых Генпрокуратура наказала Ростехнадзор. Они размещены в жилом секторе под видом незавершенной АЗС.
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