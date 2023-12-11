11 декабря 2023

Из-за морозов в Пермском крае умер человек

© Служба новостей «URA.RU»
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Крещенские купания. Курган, зима, медицинская помощь, фельдшер, скорая помошь
За помощью с обморожениями и переохлаждением обратились 68 пермяков Фото:

Житель Пермского края умер от обморожения во время морозов в начале декабря. За это же время еще десятки жителей региона с обморожениями обратились за медицинской помощью.

«С 1 по 11 декабря в Прикамье зафиксировано 68 случаев обращения за медицинской помощью при обморожениях. Один пациент скончался», — сообщает «Новый компаньон».

Среди десятков пострадавших 45 понадобилась госпитализация. 34 из 68 случаев обморожений и переохлаждений приходятся на Пермь.

Пришедшие в начале декабря в край морозы оказались самыми продолжительными за последние 17 лет. В течение нескольких дней средняя температура не поднималась выше -30 градусов. Синоптики поделились прогнозом, что морозы начнут уходить со среды, 13 декабря, однако могут вернуться на новогодние праздники.

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Житель Пермского края умер от обморожения во время морозов в начале декабря. За это же время еще десятки жителей региона с обморожениями обратились за медицинской помощью. «С 1 по 11 декабря в Прикамье зафиксировано 68 случаев обращения за медицинской помощью при обморожениях. Один пациент скончался», — сообщает «Новый компаньон». Среди десятков пострадавших 45 понадобилась госпитализация. 34 из 68 случаев обморожений и переохлаждений приходятся на Пермь. Пришедшие в начале декабря в край морозы оказались самыми продолжительными за последние 17 лет. В течение нескольких дней средняя температура не поднималась выше -30 градусов. Синоптики поделились прогнозом, что морозы начнут уходить со среды, 13 декабря, однако могут вернуться на новогодние праздники.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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