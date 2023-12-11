Из-за морозов в Пермском крае умер человек

12 декабря 2023 в 16:15 Размер текста - 17 +

За помощью с обморожениями и переохлаждением обратились 68 пермяков Фото: Екатерина Сычкова © URA.RU Житель Пермского края умер от обморожения во время морозов в начале декабря. За это же время еще десятки жителей региона с обморожениями обратились за медицинской помощью. «С 1 по 11 декабря в Прикамье зафиксировано 68 случаев обращения за медицинской помощью при обморожениях. Один пациент скончался», — сообщает «Новый компаньон». Среди десятков пострадавших 45 понадобилась госпитализация. 34 из 68 случаев обморожений и переохлаждений приходятся на Пермь. Пришедшие в начале декабря в край морозы оказались самыми продолжительными за последние 17 лет. В течение нескольких дней средняя температура не поднималась выше -30 градусов. Синоптики поделились прогнозом, что морозы начнут уходить со среды, 13 декабря, однако могут вернуться на новогодние праздники.

Житель Пермского края умер от обморожения во время морозов в начале декабря. За это же время еще десятки жителей региона с обморожениями обратились за медицинской помощью. «С 1 по 11 декабря в Прикамье зафиксировано 68 случаев обращения за медицинской помощью при обморожениях. Один пациент скончался», — сообщает «Новый компаньон». Среди десятков пострадавших 45 понадобилась госпитализация. 34 из 68 случаев обморожений и переохлаждений приходятся на Пермь. Пришедшие в начале декабря в край морозы оказались самыми продолжительными за последние 17 лет. В течение нескольких дней средняя температура не поднималась выше -30 градусов. Синоптики поделились прогнозом, что морозы начнут уходить со среды, 13 декабря, однако могут вернуться на новогодние праздники.