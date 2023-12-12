Летевшую в отпуск пермячку в аэропорту приняли за украинскую аферистку

13 декабря 2023 в 08:48 Размер текста - 17 +

Пограничники не принимали паспорт девушки Фото: Алексей Глазырин © URA.RU Жительницу Перми, которая летела в отпуск на Кубу, не пропускали на рейс в московском аэропорту Шереметьево. Девушку приняли за гражданку Украины, которая подделывает документы и таким образом пытается пройти границу. Об этом рассказал руководитель турагентства Pegas Touristik в Перми Евгений Купин в своих социальных сетях. «Туристка в выходные не смогла пройти паспортный контроль в аэропорту Шереметьево. Полина летела на Кубу с подругами по путевке. Пограничник „прокатывал“ ее паспорт, а в базе высвечивался мужчина с совершенно другой фамилией. Пограничники устроили допрос с пристрастием. Спросили, не с Украины ли она? Решили, что она подделывает документы и пытается пройти границу», — рассказал Купин. Турагент предположил, что в УФМС совершили ошибку, когда выдавали девушке загранпаспорт. На границе ей задали нескольких вопросов, а затем пропустили, и она благополучно долетела до Кубы. «Не понимаю, как ей лететь обратно. Другого паспорта у нее нет», — отметил Купин. URA.RU направило запросы в УТ МВД России по Центральному федеральному округу и в ГУ МВД России по Пермскому краю. Ответы на них ожидаются.

Жительницу Перми, которая летела в отпуск на Кубу, не пропускали на рейс в московском аэропорту Шереметьево. Девушку приняли за гражданку Украины, которая подделывает документы и таким образом пытается пройти границу. Об этом рассказал руководитель турагентства Pegas Touristik в Перми Евгений Купин в своих социальных сетях. «Туристка в выходные не смогла пройти паспортный контроль в аэропорту Шереметьево. Полина летела на Кубу с подругами по путевке. Пограничник „прокатывал“ ее паспорт, а в базе высвечивался мужчина с совершенно другой фамилией. Пограничники устроили допрос с пристрастием. Спросили, не с Украины ли она? Решили, что она подделывает документы и пытается пройти границу», — рассказал Купин. Турагент предположил, что в УФМС совершили ошибку, когда выдавали девушке загранпаспорт. На границе ей задали нескольких вопросов, а затем пропустили, и она благополучно долетела до Кубы. «Не понимаю, как ей лететь обратно. Другого паспорта у нее нет», — отметил Купин. URA.RU направило запросы в УТ МВД России по Центральному федеральному округу и в ГУ МВД России по Пермскому краю. Ответы на них ожидаются.