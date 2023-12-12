Оборонный холдинг, который делает «Искандеры», зовет пермяков работать за 150 тысяч

АО НПО «Высокоточные комплексы» зовет пермяков работать за зарплату в 150 000

Оборонный холдинг является разработчиком и производителем ракетных комплексов «Искандер» Фото: Владимир Жабриков © URA.RU

Жителям Пермского края предлагают работу вахтовым методом на одном из предприятий оборонного АО НПО «Высокоточные комплексы». Оно производит различные виды современного вооружения, в том числе ОТРК «Искандер-М», ЗРПК «Панцирь-С1» и ПТРК «Корнет». Холдингу срочно требуются сотрудники на завод «103 Арсенал» в Саранске, на котором ремонтируют БМП и системы управления танкового вооружения. За вахту в 30 смен рабочим обещают платить 150 тысяч рублей.

«Работа на оборонно-промышленном заводе в Саранске для жителей Пермского края. Вахтовый метод, от 30 дней до шести месяцев. Работа на универсальном фрезерном оборудовании. Необходимо изготавливать детали по 3-5 разрядам работ. Требования — подтвержденный опыт работы фрезеровщиком на универсальном оборудовании. Разряд — не ниже третьего. Заработная плата за вахту в 30 смен составляет 150 тысяч рублей», — сообщается в описании вакансий на сайте бесплатных объявлений.

В Саранске вахтовиков за счет работодателя обещают обеспечить жильем и новой спецодеждой. Также им компенсируют проезд из Перми до места работы. Бесплатные обеды в списке условий не заявлены, но уточняется, что на территории предприятия имеется недорогая столовая. Принадлежащее Госкорпорации «Ростех» АО НПО «Высокоточные комплексы» производит различные виды современного оружия, среди которого наиболее известны ЗРПК «Панцирь-С1», ПТРК «Корнет», ПЗРК «Игла-С» и ОТРК «Искандер-М». По данным СБИС, в 2021 году прибыль оборонного холдинга составила 6,9 млрд рублей.

Ранее URA.RU рассказывало, что жителям Пермского края предлагают работу вахтовым методом на Ленинградском механическом заводе, выпускающем снаряды для танков «Армата. За вахту в 30 рабочих смен обещают платить 140 тысяч рублей.