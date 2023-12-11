Куйвашев соберет «северных» мэров и представит им нового куратора

11 декабря 2023 в 19:45 Размер текста - 17 +

В Серов Евгений Куйвашев поедет 13 декабря Фото: Владимир Жабриков © URA.RU Губернатор Свердловской области Евгений Куйвашев 13 декабря отправится в Серов и в ходе поездки представит главам городов Северного управленческого своего нового полпреда. Им, как и анонсировало URA.RU, станет мэр Волчанска Александр Вервейн. Но презентация — не основной вопрос повестки. «Куйвашев заложит камень на месте начала строительства детской поликлиники и откроет новую школу. Представление Вервейна в его новом статусе будет после этого», — сообщил источник агентства в облправительстве. Вервейн обладает негласным статусом любимого мэра Куйвашева. За годы управления Волчанском он, во-первых, преобразил депрессивную территорию (например, через организацию ремонта уникальной трамвайной линии), а во-вторых, показывал стабильно высокие («чеченские») результаты на выборах разного уровня. В частности, в 2022-м году в Волчанске за Куйвашева проголосовали рекордные 94% избирателей. Слухи о повышении Вервейна курсировали несколько месяцев. Освобождающееся кресло мэра Волчанска прочат 21-летнему сыну Вервейна Елисею, который сейчас является депутатом местной думы. Таким образом, запускается одна из интереснейших муниципальных интриг: подобного в свердловской политике еще не было.

Губернатор Свердловской области Евгений Куйвашев 13 декабря отправится в Серов и в ходе поездки представит главам городов Северного управленческого своего нового полпреда. Им, как и анонсировало URA.RU, станет мэр Волчанска Александр Вервейн. Но презентация — не основной вопрос повестки. «Куйвашев заложит камень на месте начала строительства детской поликлиники и откроет новую школу. Представление Вервейна в его новом статусе будет после этого», — сообщил источник агентства в облправительстве. Вервейн обладает негласным статусом любимого мэра Куйвашева. За годы управления Волчанском он, во-первых, преобразил депрессивную территорию (например, через организацию ремонта уникальной трамвайной линии), а во-вторых, показывал стабильно высокие («чеченские») результаты на выборах разного уровня. В частности, в 2022-м году в Волчанске за Куйвашева проголосовали рекордные 94% избирателей. Слухи о повышении Вервейна курсировали несколько месяцев. Освобождающееся кресло мэра Волчанска прочат 21-летнему сыну Вервейна Елисею, который сейчас является депутатом местной думы. Таким образом, запускается одна из интереснейших муниципальных интриг: подобного в свердловской политике еще не было.